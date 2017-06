Vermischtes Kulmain

14.06.2017

2

0 14.06.2017

Gefallener Soldaten gedenken und aus den schrecklichen Ereignissen Lehren ziehen, daran erinnert die Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft immer wieder. Das ist ihre Aufgabe, finden sie.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Krieger-, Reservisten- und Soldatenkameradschaft standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Kreisvorsitzender Thomas Semba, Bürgermeister Günter Kopp und Ortsvorsitzender Hans Bäte überreichten das BSB-Ehrenkreuz an Bernhard Reger, Albert Deubzer und Dieter Scherle. Das BSB-Verdienstkreuz zweiter Klasse erhielt Norbert Braunreuther und das große Verdienstkreuz am Bande Günther Kastner.In seinem Tätigkeitsbericht informierte Bäte, Vorsitzender von 67 Mitgliedern, unter anderem über die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, das Bürgerfest, den sechsten Platz bei der KK-Kreis-Meisterschaft der Pistolenmannschaft, den siebten Einzelplatz von Christian Kastner und über den Volkstrauertag. Heuer stehe dann ein Kameradschaftsabend anlässlich des 130-jährigen Bestehens mit Ehrungen an.Die Volksbund-Sammlung spülte diesmal 1460 Euro in die Kasse. Das Geld wird für die Umbettung von Kriegsopfern und die Soldatenfriedhöfe verwendet. Den Tag der offenen Tür im Panzerbataillon Weiden mit ausgiebiger Besichtigung sowie die Waffen- und Parallelausbildung in Hof mit Waffeneinsatz und Aufklärung besuchten laut Manfred Prösl, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft, einige Kameraden.Eine Mannschaft nahm zudem am Vereinskegelturnier teil. Beide Kassen weisen laut der Vorsitzenden ordentliche Kassenbestände aus, das bestätigten die Kassenprüfer. Bürgermeister Günter Kopp bedankte sich für die Kriegsgräbersammlung und rief gleichzeitig dazu auf, dass sich zukünftig wieder Sammler zur Verfügung stellen, um die Erhaltung der Soldatenfriedhöfe in ganz Europa weiterhin unterstützen zu können. "Der Gefallenen, Toten und Vermissten zu gedenken und die schrecklichen Vorkommnisse nicht zu vergessen sowie die Lehren daraus zu ziehen, ist unsere Pflicht und Aufgabe."Kreisvorsitzender Thomas Semba berichtete, dass er gerne und mit ganzem Herzen bei der Kameradschaft dabei ist. Sein Vorschlag lautete, eine allgemeine Dienstpflicht für das Gemeinwesen einzuführen. Auch für das Ansehen der deutschen Soldaten einzutreten, sei wichtig.Die Kameradschaftsverbände seien die Stützen des Dorflebens, die für Gemütlichkeit und Tradition eintreten. Friede und das gute Miteinander seien das höchste Gut in unserer internationalen Gesellschaft. Zum Schluss bat Semba darum, sich auch Gedanken über die Nachfolge des Ortsvorsitzenden zu machen, um einen reibungslosen Übergang mit Einarbeitung zu gewährleisten.