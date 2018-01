Vermischtes Kulmain

05.01.2018

In der Nacht auf Heilig Abend hat ein Jugendlicher in einer Diskothek in Kulmain (Kreis Tirschenreuth) mit sogenanntem „Totengeld“ seine Zeche bezahlt. Die Scheine hat er nach eigenen Angaben von einem anderen Jugendlichen gekauft.

Totengeld ist eine Grabbeilage und kam bzw. kommt in vielen Kulturen vor. Dabei handelte es sich um Münzen und Banknoten, die Angehörige den Verstorbenen beim Abschied aus dem irdischen Leben mitgegeben haben. Besondere Bedeutung hat dieser Brauch in chinesischen Kulturkreisen.Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Tirschenreuth feierte in der Nacht zum Heiligen Abend in einer Diskothek. Seine Zeche beglich er laut Polizeimeldung mit wohl mit falschen 50-Euro-Banknoten. Der auffällige Aufdruck mit den chinesischen Schriftzeichen fiel erst auf, nachdem bereits vier der Scheine in der Kasse des Lokals landeten.Als dem Personal das falsche Geld auffiel, haben sie den jungen Mann aufgehalten und letztlich der Polizei übergeben. Bei ihm wurden 16 weitere „Grabbeigaben“ aufgefunden.Der junge Mann erklärte, er habe die Scheine zuvor von einem 16-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Tirschenreuth, gekauft. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun den Fragen und Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden stellen.