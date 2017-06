Vermischtes Kulmain

22.06.2017

(wüw/man) Der Wanderverein sagt das Johannisfeuer am Waldsee für Samstag ab. Grund ist ein Verbot der Gemeinde wegen der großen Trockenheit. Vorsitzender Jonny Brilla bestätigt die Absage. "Es ist eben zu gefährlich", sagt er. Zwar habe die Gemeinde dem Verein freigestellt, ohne Feuer zu feiern, das will der Verein aber nicht: "Das ist doch nicht dasselbe", findet Brilla. Gerade für die Kinder sei es doch etwas besonders, wenn das Feuer brennt. Lieber warte der Verein noch etwas: "Wenn es in den nächsten Tagen regnet, können wir vielleicht an einem der kommenden Wochenenden feiern."

Auf Regen hofft auch Kreisbrandrat Andreas Wührl. "Das würde es natürlich einfacher machen." Einen genauen Überblick habe er nicht, welche Feste in Gefahr sind. "Das entscheidet ja nicht die Feuerwehr." Diese Aufgabe falle der Kommune zu und das findet Wührl auch in Ordnung. Die Verhältnisse seien ja nicht überall gleich", sagt Wührl. Neben der Trockenheit spiele auch die Lage des Festplatzes eine Rolle. Das ist auch in Kulmain so: "Es sind ja nur einige Meter zum Wald", sagt Brilla.Anders sieht das etwa in Thumsenreuth aus: Feuerwehrkommandant Rainer Schwingshandl sieht dem Johannisfeuer am Samstag um 19 Uhr gelassen entgegen."Das Ganze findet mitten im Ort auf dem Festplatz am Feuerwehrhaus statt. Wald in unmittelbarer Nähe gibt es nicht. Zur Vorsicht machen wir den Holzstoß ein bisschen kleiner." In Ebnath hat die Junge Union das Feuer im Griff. Die Feuerwehr wird das Umfeld bewässern und am Samstagabend mit einem Löschfahrzeug bereitstehen.