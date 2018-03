Vermischtes Kulmain

26.03.2018

50

0 26.03.201850

Zu einem Tag der Besinnung fuhren KAB-Mitglieder ins Haus Johannisthal. Zusammen mit Referent Direktor Manfred Strigl machten sich die Kulmainer Gedanken zum Thema "Über den Sinn des Lebens und was mir Halt gibt."

Mit Gehirnjogging bereitete sich die Gruppe vor. Danach begleitete der Referent die Gruppe bei einem Lied auf der Gitarre. Die Frage nach dem Sinn werde meist nach Lebenskrisen gestellt, eröffnete Strigl den Hauptteil. Der Philosoph Friedrich Nietzsche brachte es auf den Punkt: "Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie." Weiter erläuterte der Referent, dass der Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen die "Bettkantenübung" zur Selbstmotivation vorschlägt. Wie ein Tag verläuft, entscheide sich oft beim Aufstehen. An der Bettkante solle man sich Gedanken machen, wie man am Leben teilnehmen möchte. Dann aber sollte man vor Gott und den Mitmenschen sein Bestes geben.Der Glaube an einen liebenden Gott, der seinen Sohn unter ihnen leben und sterben ließ, um das ewige Leben zu ermöglichen, gebe den Christen Lebenssinn. Hilfestellung im Alltag können auch Menschen geben, die nach einem Schicksalsschlag als Glaubenszeugen auftreten. Strigl erzählte von Viktor Frankl, einem Psychiater und Neurologen. Er überlebte Theresienstadt, Auschwitz und ein Außenlager des KZ Dachau, seine Familie wurde von den Nazis ermordet. Dennoch predigte er Versöhnung und half Menschen in seelischer Not. Auch Albert Einstein diente Strigl als Beleg. Wer sich geliebt fühle, könne aufrecht durchs Leben gehen. Strigl verteilte den Text von Udo Jürgens "Das Leben bist Du", in dem es darum geht, sein Leben achtsam zu leben. Nach einem Kreuzweg und einer Messe endete der Tag.