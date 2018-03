Pfadfinder wählen Jasmin Schraml

Vermischtes Kulmain

16.03.2018

Die Pfadfinder im Fichtelbezirk haben eine neue Bezirksvorsitzende. Während sich für Anna Hübner eine Nachfolgerin findet, bleibt der Posten von Kurat Robert Schultes dagegen vakant.

Da Anna Hübner nicht mehr als Vorsitzende kandidierte musste in der Bezirksversammlung eine neue Kandidatin gefunden werden. Jasmin Schraml aus Kulmain beendete schließlich die Suche des Wahlausschusses. Einstimmig wählten sie die Pfadfinder zur neuen Bezirksvorsitzenden. Auch die Amtszeit von Kurat Robert Schultes lief ab. Nach zehn Jahren wollte er sich nicht noch einmal zur Verfügung stellen. Da sich kein neuer Kandidat fand, bleibt die Stelle bis zur nächsten Bezirksversammlung unbesetzt. Somit besteht der neue Vorstand in Zukunft aus Jasmin Schraml und Jonathan Scharf.Für seine Verdienst um Bezirk und Stamm erhielt Schultes den Georgs-Pin, die zweithöchste Auszeichnung die in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg verliehen werden kann. Sowohl er als auch Hübner bleiben dem Bezirksteam weiter erhalten.Auch für den Rechtsträger musste neu gewählt werden. Neben Schraml und Anna Hübner als zweite und dritte Vorsitzende wurden noch Alois Schmidkonz, Thea Koch, Kerstin Teufel, Bianca Greger, Franziska Hauer und Nathalie Riediger bestimmt. Dem Stiftungskuratorium gehören weiterhin Stefanie Nickl und Stefanie Scherer an, neu dabei ist Bianca Greger. Delegierte für die Diözesanversammlung sind David Maschauer und Franziska Hauer, ihre Ersatzleute Natalie Riediger und Sara Birkner.Wie Anna Hübner berichtete, seien die Bezirksversammlung sowie der Georgstag (im Vorjahr in Mitterteich) fester Bestandteil des Jahresprogrammes gewesen. Die Aktion der Jugendstufen musste genauso wie der Leiterausflug aufgrund von zu geringer Anmeldezahl abgesagt werden. Dafür fand die Aktion für die Kinderstufen mit einer Wanderung ins Waldnaabtal statt. Als Höhepunkt bezeichnete die scheidende Bezirksvorsitzende die zehntägige Reise nach Norwegen im August. Das diesjährige Bezirkslager zusammen mit dem Burgenbezirk im Sommer ist in Thalmässing geplant.Bezirksvorsitzender Jonathan Scharf trug den Kassenbericht, Stefanie Nickl für die Stiftung des Fichtelbezirks den Bericht vor. Sie erklärte auch, wie Anträge gestellt werden können. Die Vorsitzenden der Stämme aus Marktredwitz, Mitterteich, Tirschenreuth, Speichersdorf und Kulmain gaben Auskunft über die aktuelle Situation vor Ort sowie über vergangene und bevorstehende Aktionen. Diözesanvorsitzender Günther Bäte informierte über einen Personalwechsel im Büro der Diözese sowie über den aktuelle Stand dessen Umbaus. Auch verlieh er an Johanna Wolf das Woodbadge-Halstuch als Zeichen für den Abschluss der internationalen Leiterausbildung.Kreisjugendringvorsitzender Jürgen Preisinger stellte die Aktionen 2018 wie einen Medienführerschein, Besuch eines Toten-Hosen-Konzertesund eine Informationsaktionen zur Landtagswahl in Bayern vor. Barbara Schönauer von der Katholischen Jugendstelle gab ebenfalls Auskunft über das Jahresprogramm wie einen Juleica-Upload und den Jugendtag auf der Luisenburg.