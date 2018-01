Vermischtes Kulmain

29.01.2018



0 29.01.2018

Gute Ausbildungsergebnisse der Vierbeiner und Führer, zahlreiche Veranstaltungen und ein funktionierender Vorstand - beim Ortsverband Deutscher Schäferhunde ist im Prinzip alles im Lot. Ein Problem bereit allerdings die Stromversorgung für das Vereinsheim.

Der neue Vorstand Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Stefan Winkler, Stellvertreter und Zuchtwart Heinz Zucker, Schriftführer und Kassier Eberhard Besold, Übungswart Peter Franke, Jugendwartin Katrin Scherle (neu), Kassenprüfer Alfons Scherle und Max Eichner, Delegierte Stefan Winkler und Peter Franke. (ak)

In der Jahreshauptversammlung hörten die rund 25 Mitglieder ausführliche Rechenschaftsberichte. Den Vorstand bestätigten sie bei den Neuwahlen im Amt.Kassier Eberhard Besold sprach von hohen Energiekosten und Problemen mit der Stromversorgung und Getränkekühlung. Daher sollte der zentrale Anschluss vorangetrieben werden. Dazu berichtete Vorsitzender Stefan Winkler von Vorgesprächen mit der Gemeinde wegen des Ausbaus der am Vereinsgelände vorbeiführenden Gemeindeverbindungsstraße Kulmain-Zinst. Die notwendigen Tiefbauarbeiten sollten zum Verlegen der zentralen Stromversorgung und eventueller weiterer Leerrohre genutzt werden. Der Verein hofft dabei auf die Unterstützung der Kommune.Nach dem Protokoll von Schriftführer Eberhard Besold und einer Gedenkminute für verstorbene Mitglieder berichtete Winkler von zwei Neuaufnahmen. Auch ging er unter anderem auf die Frühjahrsprüfung im Mai mit vier Hunden ein. Gesamtsieg und Vereinstitel holte sich Karolin Schmiedt mit ihrem Schäferhund "Olav vom Brunsbeker Land" mit 269 Punkten. Die Herbstprüfung entfiel wegen zu später Terminabstimmung beim Hauptverein. Anstatt einer sind jetzt zwei Wochen als Anmeldefrist einzuhalten. Vereinsvertreter besuchten im Februar die Zucht- und die Jugendwartschulungen in Hausen. Für die ehrenamtlichen Hüttenwirte gab es als Dank ein Essen. Die Sommerwanderung führte zum Vereinsheim des Wandervereins am Waldsee. Die gut besuchte Weihnachtsfeier im Gasthaus in Ölbrunn gestalteten die Kastner-Kinder mit Weihnachtsgeschichten. Winkler dankte galt allen Hüttenwirten, Vorstandskollegen, Aktiven, den Frauen für das Putzen des Vereinsheims und den Blumenschmuck sowie allen Helfern. Hier würdigte er auch Max und Elfriede Eichner sowie die Gemeinde für den Winterdienst.Schatzmeister Eberhard Besold berichtete von einem Jahresplus und gutem Kassenbestand. Dies bestätigten die Revisoren Alfons Scherle und Max Eichner. Bürgermeister Günter Kopp erklärte, dass der Neubau der Zufahrtsstraße nicht vor Sommer beginnen werde. Begleitende Maßnahmen werden mit dem Verein abgesprochen, versicherte er. Ein Lob gab es für die Harmonie in der Gemeinschaft, die ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens sei, und das vorbildlich gepflegte Gelände. Auch bat Kopp wieder um die Teilnahme am Bürgerfest und Ferienprogramm.