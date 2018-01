Vermischtes Kulmain

Sturmtief "Burglind" sorgt am Mittwochabend für Beschäftigung bei den Feuerwehren im Kemnather Land. Vor allem eine große Weide im Kulmainer Mühlweg erweist sich als Herausforderung.

Kulmain/Eschenbach. (mde/esm) Die Einsatzkräfte unter der Leitung des Gruppenführers Georg Redl junior rückten um 22.40 Uhr aus, um den Mühlweg abzusichern und die Einsatzstelle auszuleuchten. Zur Beseitigung des noch in der Luft hängenden Baumes rückte ein Spezialgerät der Firma "Bayerische Baumpflege" an."Bämosechergrän" stand auf dem Greifarm des Gefährts von Unternehmer Norbert Braunreuther. Ast für Ast nahm der Maschinenführer mit dem Greifer die Zweige in die Enge, sägte sie ab und legte sie zu Boden. Der Einsatz der Maschine war nach der Beratung mehrerer Baumfällspezialisten notwendig, um die Brücke sowie die Geländer und Zäune in der Umgebung zu schützen. Gegen Mitternacht konnten Einsatzkräfte und Spezialmaschine abrücken. Nebst Kommandant Ernst Braunreuther war auch Kreisbrandmeister Florian Braunreuther vor Ort. Auch an der Eschenbacher Umgebung ging das Unwetter nicht spurlos vorbei. So musste die Polizei die Kreisstraße zwischen Troschelhammer und der NEW 5 in Richtung der Plößberger Ziegler-Group wegen Überschwemmungen sperren. Nicht zum ersten Mal, wie Christian Baumgärtl von der Eschenbacher Polizeistelle weiß. "Bei starkem Regen ist immer das gleiche Teilstück betroffen." Von Mittwochabend gegen 20 Uhr bis Donnerstagvormittag war die Strecke in Richtung des ehemaligen Holzwerks Dippel unbefahrbar. Ansonsten sei es trotz orkanartiger Windböen und Regen eine relativ ruhige Nacht gewesen. "Zumindest wissen wir nichts von wetterbedingten Unfällen oder Schäden", erklärt Baumgärtl. Genauso sieht es im Kemnather Umland aus: "Alles ruhig", bilanziert die zuständige Polizeiinspektion.Das könnte sich aber noch ändern: Der bayerische Hochwassernachrichtendienst hat am gestrigen Donnerstag eine Warnung des Wasserwirtschaftsamts Weiden für die Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth herausgegeben. Das Amt geht laut der Meldung davon aus, dass wiedereinsetzender Regen die Wassserstände von Flüssen, Bächen und Gewässern ansteigen lässt. Die Pegel der Haidenaab (Pressath) und Waldnaab (Neustadt/WN) haben Mittwochnacht bereits die Meldestufe zwei - sie tritt ab 110 Zentimeter ein - überschritten. Das Wasserwirtschaftsamt geht davon aus, dass die Stände bis zum heutigen Freitag auf rund 145 Zentimeter steigen könnten. Ein Pegel, ab dem Meldestufe drei gilt.Auch im Tirschenreuther Kreis könnten die Wasserstände noch ansteigen. Allerdings weniger drastisch als andernorts - das Wasserwirtschaftsamt geht davon aus, dass Gewässer in der Tirschenreuther Umgebung Meldestufe eins nicht mehr erreichen. Bis zum Wochenende könnte die Hochwasserlage anhalten.___Informationen und aktuelle Wasserstände unter www.hnd.bayern.de