Vermischtes Kulmain

25.07.2017

25.07.2017

Ein Seat krachte am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2665 zwischen Alm-Hofstetten und Kulmain in eine Leitplanke. Wie die Polizei Kemnath auf Nachfrage bestätigte, war wohl die "Unachtsamkeit der Fahrerin" der Grund für den Unfall. Die Frau soll unverletzt geblieben sein.

Auf dem Weg von Brand in Richtung Kulmain kam sie im Auslauf einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Auto zurückgeschleudert und touchierte auch die Leitplanke auf der anderen Seite.Nach dem Einsatzschlagwort "Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall" alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr Lenau. Unter der Leitung von Kommandant Christian Horn und Kreisbrandmeister Florian Braunreuther sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn. Ein Einsatzfahrzeug der Kemnather Wasserwacht unterstützte sie dabei. Die Straßenmeisterei errichtete Warntafeln. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Kemnath war zur Unfallaufnahme mit einer Streife vor Ort. Die Höhe des Schadens an Fahrzeug und Leitplanke ist nicht bekannt.