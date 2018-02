Vandalen zerkratzen Auto in Kulmain

09.02.2018

Da nahm der Weiberfasching wohl Überhand. In der Nacht auf Freitag, zwischen 20.15 und 2.20 Uhr, hatten Unbekannte einen geparkten VW Golf am Schulplatz in Kumain massiv verkratzt.

In der Motorhaube war ein Herz und ein Wort eingeritzt, an der linken Fahrzeugseite ein 130 cm langer Kratzer. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.Die Polizeiinspektion Kemnath bittet Zeugen unter der Telefonnummer 09642/9203-0 um sachdienliche Hinweise.