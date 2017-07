Vier DJs bei "Super-Heroes" am Freitag zum SV-Jubiläum

11.07.2017

Gewinnertypen, Überflieger, Super- und Spiderman - die Welt der Comic- und Super-Helden ist zu Gast beim SV Kulmain. Das Festzelt zum 90. Gründungsfest bietet am Freitagabend, 14. Juli, Lebensfreude und einzigartige Illuminationen. "Super-Heroes" ist eine Kombination aus den Helden der Kindheit, coolen Beats und zauberhaften Gästen.

Insgesamt vier DJs sorgen für Stimmung, während sich das Partyvolk auf der Tanzfläche austoben kann. Wer möchte, soll im Kostüm seines Superhelden auflaufen. Musikalisch angeführt wird das "Super-Heroes-Universum" von international erfahrenen DJ-Stars wie Alex Estévez (Holi Spanien) und Boris Nason (Villa Varia). Mit ihren eigenen Projekten wie "HouseTumulte" oder "Kindheitstraum" haben sie sich über die Jahre hinweg in die Herzen der Partyfraktion der Region gespielt. Beide blicken bereits über 700 Gigs zurück. Zum Line-Up zählen auch Bayreuths Lieblings-Hip-Hop-Resident DJ Moentana und D@ibzer (Minimal), der sein langersehntes Comeback an den Plattenspielern geben wird.Für alle Kindheitstraumbesucher gibt's obendrein ein Special: Jeder Gast mit KHT-Bändchen erhält ein Heroes-Paket, bestehend aus einem Shot und einer Bratwurstsemmel. Eintritt ist ab 16 Jahren mit PFÜ (Personenfürsorgeformular). Start ist um 22 Uhr im Sportzentrum. Für alle Gäste, die stressfrei und bequem zur Party kommen möchten, bietet der SV zusammen mit dem Landkreis den Busshuttleservice "Wer foard? Der mim Board!" an.Der Eintritt an der Abendkasse kostet bis 23 Uhr fünf, danach sechs Euro. Für den Einlass ab 16 Jahren ist eine PFÜ-Erklärung vorzulegen. Super-Heroes findet bei jeder Witterung statt.