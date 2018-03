Vermischtes Lam

15.03.2018

Eigentlich war die Polizei im Einsatz, um Temposünder zu finden. Dann zogen die Beamten aber bei Lam (Kreis Cham) ein Auto aus dem Verkehr, das nicht zu schnell unterwegs war.

Um 9.16 Uhr fuhr eine Frau aus dem Chamer Bereich mit ihrem 32-jährigen Bruder als Beifahrer mit erlaubter Geschwindigkeit an der Geschwindigkeitsmessstelle vorbei. Dabei zeigte der Beifahrer deutlich den beiden Messbeamten den „Stinkefinger“, um die Verkehrspolizisten aus Regensburg zu beleidigen. Grund dafür war laut Polizei, weil er vor kurzem selbst als Fahrer geblitzt worden war. Pech für ihn war allerdings, dass das Auto ein paar hundert Meter weiter von der Polizei gestoppt wurde.Bei dem Beifahrer wurden die Personalien festgestellt und es wird eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet. "Die hier angedrohte Bestrafung gem. § 185 Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe angegeben, so dass dieses überflüssige Verhalten dem 32jährigen, der in dieser Weise schon auffällig wurde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch länger in Erinnerung bleiben wird als sein 'Blitzerbußgeldchen'", berichtet Polizeisprecher Johann Datzer .