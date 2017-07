Freizeit Lauterhofen

26.07.2017

Mit einem aufgemotzten Krankenfahrstuhl sind zwei Bayern mit 180 Kilometer pro Stunde über den Lausitzring geflitzt. Damit gelang ihnen der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Einer der beiden ist Sven Ohler, Spezialist für Motoren aus Lauterhofen.



"Adrenalin-Junkies"

Viele Ängste

Erst vor Kurzem war in einem Motormagazin des Fernsehsenders RTL II zu sehen, wie ein wagemutiger Bursche in einer schwarzen Lederkombi und Helm auf dem Kopf mit einem umgebauten Krankenfahrstuhl mit über 180 Kilometer pro Stunde durch die Lichtschranke raste. Ein Rekord, der es ins Guinnessbuch schaffte und der eine Marke zweier Engländer, die bei Tempo 173 lag, knackte.Es ist eine verrückte Idee, die sich Sven Ohler aus Lauterhofen und Rudi Dietl aus Straubing schon vor langer Zeit in den Kopf gesetzt hatten: "Rudi macht öfter solche Sachen für das Guinnessbuch der Rekorde", erklärt Ohler. "Er suchte einen Mechaniker, der seine Ideen technisch umsetzt. Durch Zufall ist er an mich geraten."Ein rasender Krankenfahrstuhl sollte es sein, der so schnell ist, wie kein anderer. "Da wir beide Adrenalin-Junkies sind, habe ich in perfekter Zusammenarbeit mit Rudi vor allem den Antrieb gebaut." Der Motor stammt von einem Motorrad der Marke 750er Suzuki und hat 100 PS und Doppelauspuff. Hinzu kamen Go-Kart-Reifen. Der Benzintank befindet sich in einem Rucksack hinter der Stuhllehne."Bei so etwas muss man nicht darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist", stellt Ohler klar. "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ob es technisch machbar ist. Beim Fahren geht man dann an die menschlichen Grenzen", sagt er. Am Lausitzring in Sachsen wurde dann getestet: Dort angekommen, wurde das Super-Gefährt vorsichtig ausgeladen und anschließend auf dem Dekra-Testoval ausprobiert. Bereits am Vormittag erreichten die Rennfahrer schon Geschwindigkeiten um die 170. Als dann am Nachmittag die Mess-Jury mit der Aufsicht des Guinnesbuchs an der Lichtschranke bereitstand, klappte es auf Anhieb: Ohler raste mit dem Gefährt geduckt hinter dem Lenker auf über 180 Kilometer pro Stunde und brach damit den bisherigen Rekord. Die Freude bei allen Beteiligten war riesengroß. "Wenn du auf dem Ding mit Tempo 180 über die Piste rast, schaltest du den Verstand aus", schwärmt er. "Man duckt sich und schaut nur noch, dass man heil und konzentriert die Rennmaschine über die Piste bringt."Alle Rückschläge, die es natürlich auch bei den Bastel- und Teststunden gab, waren nach dem Erfolg vergessen. "Meine Frau hat viele Ängste ausgestanden", erinnert sich Ohler. "Am Ende war sie froh, dass es gut über die Bühne gegangen ist. Danach habe ich dann auch wieder meinen Verstand eingeschaltet und mich narrisch gefreut."