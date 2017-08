Sport Lauterhofen

15.08.2017

Bei der Runde der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse 50 Herren setzte sich der Golfclub Lauterhofen im Golfclub Maria-Bildhausen gegen sieben Mannschaften durch und verwirklichte den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse.

2016 erst in die Oberliga aufgestiegen, schaffte die Mannschaft von Kapitän Helmut Jungfer den direkten Durchmarsch in die Regionalliga. Mit zwölf Schlägen vor dem GC Fürth wurde diese hervorragende Leistung von Roland Reiser, Norbert Bauernschmidt, Frank Reichenberger, Ludwig Ochsenkühn, Michael Keck und Franz Weiler erreicht.Aktuell stellt der Golfclub Lauterhofen damit die beste Seniorenmannschaft in der Oberpfalz.