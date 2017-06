Wirtschaft Lauterhofen

21.06.2017

Regensburg/Lauterhofen. Die Genehmigung der beiden im März 2017 in Betrieb genommenen Windenergieanlagen (WEA) in Lauterhofen ist rückwirkend für rechtskräftig erklärt worden: Darauf macht Armin Schmid von der Regensburger Betreibergesellschaft Windpower aufmerksam. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) habe den Antrag der Marktgemeinde auf Zulassung einer Berufung gegen das Urteil aus erster Instanz abgelehnt, heißt es in einer Pressemitteilung der Windpower GmbH.

Der Betreiber: Erneuerbare Energien lohnen sich auch finanziell Erneuerbare Energien lohnen sich laut Armin Schmid für eine Kommune nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell: "Aktuell haben Firmen der Windpower Gruppe bereits 25 000 Euro an Nutzungsgebühren und Gewerbesteuern an den Markt Lauterhofen gezahlt." Zusätzlich würden rund 50 000 Euro in die Renovierung von Straßen fließen. Die beanspruchten Wege am nördlichen Gemeinderand würden in einem wesentlich besseren Zustand hinterlassen, als sie vorgefunden wurden. Zudem landeten künftig erhebliche Gewerbesteuerzahlungen und Einnahmen durch Nutzungsgebühren in der Gemeindekasse. Der Betrieb der beiden Windenergieanlagen und des Solarparks einer in Lauterhofen ansässigen Betreibergesellschaft generiere bis 2042 rund 450 000 Euro für den Markt. Nicht verkneifen kann sich Schmid den Hinweis: "Die 5000 Euro Prozesskosten hätte sich die Gemeinde sparen können."

Lauterhofen war gerichtlich gegen die Genehmigung des Landratsamtes vorgegangen. Diese Klage hatten das Verwaltungsgericht Regensburg und der BayVGH abgelehnt. "Der Gemeinderat beantragte die Zulassung einer Berufung, obwohl sich der eigene Anwalt dagegen aussprach und die Rechtsschutzversicherung die Übernahme weiterer Kosten ablehnte", heißt es in der Pressemitteilung der Betreiber. Die Folge: "Die Prozesskosten in Höhe von rund 5000 Euro muss nun die Gemeinde übernehmen." Windpower bedauert "diesen unnötigen finanziellen Schaden für die Bürger der Marktgemeinde". Nun stehe "ein konfliktarmer Betrieb" im Vordergrund.Viele Lauterhofener begrüßten die Windmühlen und seien erneuerbaren Energien gegenüber aufgeschlossen, schreibt Schmid: "Die beiden neuen WEA decken rechnerisch rund 50 Prozent des Stromverbrauchs in der Marktgemeinde und leisten so einen wichtigen Beitrag gegen die Überhitzung der Erde." Windpower stehe der Gemeinde für eine Zusammenarbeit bei weiteren derartigen Projekten "gerne zur Verfügung".