11.06.2017

Pfaffenreuth. An Fronleichnam wird in Pfaffenreuth (Gemeinde Leonberg) groß gefeiert mit Lichtermeer und Wasserfontäne. Das Fest wird diesmal auf zwei Tage ausgeweitet. Auftakt ist am Mittwoch vor Fronleichnam, 14. Juni. Die Feuerwehr Pfaffenreuth lädt Jung und Alt ein zu einem stimmungsvollen Partyabend mit der Original Waidhauser Blasmusik. Dem Motto Blech und Vollgas haben diese bereits im letzten Jahr alle Ehre gemacht. Am Tag darauf findet an Fronleichnam, 15. Juni ab 14 Uhr das traditionelle Gartenfest mit der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle Waldsassen statt. Das Festzelt mit Barbetrieb befindet sich auf dem Bolzplatz. Gefeiert wird bei jeder Witterung. Losverkauf für den Maibaum und die Blumenampeln findet an beiden Tagen statt.