20.06.2017

Den kirchlichen Bund fürs Leben schlossen Peter Wührl aus Hungenberg und Janine Wührl, geb. Wälchli, die aus Göttingen stammt. Kennen und lieben gelernt hatten sie sich auf einer Halloweenparty in Falkenberg. Janine weilte damals zu Gast bei ihren Eltern, die vor sieben Jahren nach Waldershof gezogen sind. Die Trauung in der Leonberger Pfarrkirche nahm Pfarrer Konrad Amschl aus Kemnath vor. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Chor "Grazie a Dio". Nach dem Gottesdienst erwarteten die Katholische Landjugend Leonberg und die Feuerwehr Leonberg die beiden frischen Vermählten mit einem Ehrenspalier. Danach mussten sie ihr Können beim gemeinsamen Zielspritzen mit dem Wasserschlauch unter Beweis stellen. Zum Feiern ging es dann weiter in die "Petersklause" in Großbüchlberg. Zu Hause sind das Paar und der achteinhalb Monate alte Sohn Paul in Hungenberg. Bild: jr