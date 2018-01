Vermischtes Leonberg

"Jedes Jahr gestaunt"

Die Pfarrei Leonberg dankte Hermann Malzer für über 30 Jahre Krippenbau. Der 71-Jährige wurde beim Dankeschönabend der Pfarrei im Pfarr- und Jugendheim geehrt und verabschiedet. Malzer war federführend für den Aufbau der Krippe zuständig. Zur Feier waren alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer der Pfarrei eingeladen - von den Ministranten über die Lektoren bis hin zu den Chören der Pfarrei. Pfarrgemeinderatssprecher Gottfried Bayer dankte den ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz für die Pfarrei. Unter den Gästen waren auch der ehemalige Pfarrer Pater Hans Junker, Priesterkandidat Christian Siller und Bürgermeister Johann Burger.Kirchenpfleger Wolfgang Kreger hielt die Laudatio auf Hermann Malzer. "Ich danke dir für mehr als drei Jahrzehnte alleinverantwortlichen Krippenaufbau in unserer Pfarrkirche. Viele Einzelteile mussten jedes Jahr neu platziert werden. Es war eine Riesenarbeit", so Kreger. "Wir haben jedes Jahr über unsere Krippe gestaunt, immer war etwas Neues dabei", dankte Wolfgang Kreger. Stadtpfarrer Anton Witt sagte Hermann Malzer ein "Vergelt's Gott": "Sie haben uns jedes Jahr eine Krippenlandschaft in die Pfarrkirche gebaut."Auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien informierte Hermann Malzer, dass die Leonberger Krippe insgesamt mehr als 80 Figuren umfasst. "Vor mehr als drei Jahrzehnten hat mich unser damaliger Pfarrer Georg Köferl angesprochen, ob ich es nicht machen könnte. Jetzt ist es so lange geworden." Die Figuren gehören der Pfarrei, die Krippenlandschaft baut Malzer jedes Jahr etwas anders auf. Der Blick fällt auf Fichten- und Kieferwurzeln, die noch aus den Anfängerjahren stammen und Malzer gehören. Jedes Jahr kommen neue Figuren dazu, so dass die Leonberger Krippe jetzt schon stattliche Ausmaße angenommen hat. Aufgebaut wird die Krippe jeweils vor dem Heiligen Abend; sie steht dann meist bis Mariä Lichtmess. "Heuer habe ich fast vier Tage die Krippe aufgebaut. Zwar nicht acht Stunden am Stück. Ich muss auch mal kurz eine Pause machen, damit mir neue Ideen kommen." Wer in den kommenden Jahren das Amt von Hermann Malzer übernimmt, ist ungewiss. Er wünscht sich, dass es weitergeht.