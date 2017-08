Freizeit Leuchtenberg

17.08.2017

Spiele für die Kleinen und gemütliches Feiern für die Großen. Mit dem Bürgerfest und dem Ferienprogramm bindet die Feuerwehr alle Altersgruppen ein.

Die Floriansjünger um Vorsitzende Nicole Scharff hatten an Mariä Himmelfahrt wieder alle Vorbereitungen für das Fest vor und in der Fahrzeughalle getroffen. Bereits am frühen Nachmittag fanden sich die Gäste, zumeist mit den Kindern ein, da um 14 Uhr das Ferienprogramm startete.Die Jugendfeuerwehr um Jugendwart Siegfried Kammerer wickelte den Parcours für die Kinder mit acht Stationen ab. Da galt es, beim Minigolf den Ball durch einen Saugschlauch zu spielen und in einen der dahinter stehenden Eimer zu treffen. Mit der Kübelspritze mussten die Mädchen und Buben auf Zeit alle Figuren per Wasserstrahl abräumen. Balancieren, Tasten, Triff den Nagel und Spickern mit dem Pfeil auf Luftballons waren weitere Stationen, die den 25 Kindern viel Spaß machten.Zum Schluss mussten die Teilnehmer den Leinenbeutel am Seil möglichst weit werfen. Alles war mit Zeit und Punkten verbunden. Dem aber noch nicht genug. Auf der Rückseite des Startbogens waren noch eine ganze Reihe feuerwehrspezifischer Fragen zu beantworten. War dies alles bewältigte, erhielt je nach den erreichten Punkten entsprechende Preise.Mittlerweile hatte sich auch langsam die große Fahrzeughalle und die Außenplätze gefüllt. Anziehungspunkt war das großen Kuchenbuffet der Feuerwehrfrauen. Das Team um Alfred Kick und Bernhard Wittmann hatte auch die Grills angeschürt. Bratwürste, Steaks, "Bernies Burger" sowie Käse und Brezen kamen bei den Gästen gut an. Scharff freute sich, dass sich die Wehren aus Döllnitz, Wittschau-Preppach, Lerau und Michldorf unter die Besucher gemischt hatten. Bis spät in die Nacht feierten die Gäste bei der Feuerwehr. Im Laufe des Abends wurden auch die Preise für die Tombola gezogen.