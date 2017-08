Freizeit Leuchtenberg

13.08.2017

13.08.2017

( sl) Auf Schatzsuche begaben sich fast 20 Kinder. Versteckt hatte die Kostbarkeiten der OWV mit Vorsitzendem Michl Schwabl sowie Josef Schieder und Martin Süß. Beim Bauhof machte sich die Gruppe auf dem Weg ins Lerautal. Begleitet wurde sie diesmal auch vom "Ferienpfarrer" Satyajit Basumatary, der aus dem indischen Bundesstaat Assam stammt.

Alle Teilnehmer hatten eine Karte zur Orientierung bekommen. Schatz Nummer 1 fand Saskia. In einer Truhe waren die "Glassteine" versteckt. Nummer 2, die "Goldbärchen", entdeckte Leonie und die Nummer 3, die "Gold- und Silbermünzen", Lukas. Die Goldgräber und Schatzsucher durchstreiften das Lerautal, um an die wertvollen Funde zu gelangen. Nach zwei Stunden waren sie am Ausgangspunkt angelangt. Hier wartete eine Brotzeit auf alle Teilnehmer. Die Finder der Schätze teilten mit allen Kindern ihre Errungenschaften. Ihren Ferienpass hatten die Kleinen natürlich auch parat, um sich einen Stempel abzuholen