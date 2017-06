Freizeit Leuchtenberg

Mit dem Oldtimertreffen landet die Feuerwehr Lerau wieder einen Volltreffer. Zwei alte Vehikel ziehen dabei die Blicke besonders auf sich.

Lerau . (fz) "Wenn du mir 50 000 Euro anbietest, dann sag' ich: ,Behalt dein Geld und ich meinen Bulldog'", erklärte Josef Schwab aus Wendersreuth. Dabei war die Rede von einem alten Fendt F 16, der vor 75 Jahren ein paar Reichsmark gekostet hatte.Nostalgie pur war beim Oldtimertreffen und Pfingstfest der Feuerwehr Lerau im Meißner-Anwesen angesagt. Über 50 Vehikel, darunter Mopeds und Bulldogs zum größten Teil aus den 1950er und 1960er Jahren, sowie Autos, darunter ein Chrysler Cabrio Le Baron. Der Trebsauer Besitzer musste wohl seine Hochglanzfelgen 100 Meter vor Lerau nachpoliert haben, denn an denen war nicht einmal ein Staubkorn zu sehen.Die zwei Stars waren aber der Fendt F 16 Baujahr 1942 als ältestes Fahrzeug und ein Ursus, der 1947 in Schlesien gebaut wurde. Eine Höllenmaschine, wie sich zeigte. Hans Völkl aus Saubersrieth musste mit einem Feuerzeug den Glühkopf zum Glühen bringen, und dann mit dem herausgenommenen Lenkrad das Monstrum ankurbeln. Als Schwab seinen Fendt startete, waren sämtliche Betrachter in Dieselschwaden gehüllt. Software zur Abgasreduzierung gab es vor 75 Jahren nicht. Zehn dieser Unikate gibt es noch in Deutschland, erzählte der Besitzer.Auch die Kinder hatten ihre Freude, weil sie auf den alten Bulldogs herumturnen durften. Bürgermeister und Feuerwehrvorsitzender Anton Kappl strahlte übers ganze Gesicht. Weit über 800 Besucher füllten den idyllischen Innenhof. Kappl dankte den vielen Vereinen, die gekommen waren, sowie im Besondern aber der Familie Meißner, die sogar zum Vorjahr den Hof noch gepflastert hat. In der Fahrzeughalle gab es Kuchen und Torten bei den Frauen, und am Stand von Christina Kick Fischsemmeln oder gegrillten Forellen. Bis in den Abend spielten die Baier-Geschwister aus Wittschau auf.