11.06.2017

Der vermeintliche Unfug, den der Michel anstellt, ist eine Symbiose aus Spontanität und plötzlichen Ideen. Wirklich frech ist der kleine Bursch nicht, auch wenn er mehr Unsinn im Kopf hat als jeder andere Bub auf der Welt.

Hitverdächtig

Bestens besetzt

"Oh dieser Michel", den Ruf kennt man nicht nur im schwedischen Lönneberga, sondern nun auch in der Nordoberpfalz. Auf der Freilichtbühne der Burg Leuchtenberg feiert das junge Ensemble des Landestheaters Oberpfalz (LTO) eine glanzvolle Premiere mit dem Familienstück "Michel in der Suppenschüssel" der Erfolgsautorin Astrid Lindgren.Sprechtheater oder Musical? Beides und das in perfekter Kombination! Die Regisseurin Doris Hofmann baute mit dem musikalischen Leiter Sandro Augustin musikalische Acts in die Inszenierung ein, die vor allen bei den Übergängen der Episoden den Zuschauer faszinierten und mitnahmen. "Hier bei den Svenssons geht es richtig rund" läutete das Stück ein und schon klatschten die Besucher mit. Der Song beendete dann mit mehrmaliger Wiederholung unter tosendem Applaus den Theaternachmittag. Ein schmissiger Hit wird den Leuchtenberger Festspielsommer prägen. Zwei Leitfiguren hat die Schwedin Lindgren, das ist einmal Pippi Langstrumpf, die sie mit besonderen Fähigkeiten ausstattet und eben dann der Michel, den sie von einem Fettnäpfchen ins andere treten lässt. Streiche denkt sich der Michel dabei eigentlich gar nicht aus. Im Gegenteil, er hat immer fabelhafte Ideen, und schwupps, ist schon wieder ein Unglück geschehen. Dann saust er wie eine Rakete in sein persönliches Reich, das Baumhaus.Die Svenssons auf dem Katthult-Hof, das sind Papa Anton (Matthias Gmeiner), Mutter Alma (Annalena Utecht), Magd Lina (Stefanie Gallitzendörfer), Knecht Alfred (Tobias Mulzer) Tochter Ida (Sina Wührl)und natürlich der Star "Michel" (Jakob Engel). Wechselnde Nebenrollen füllen mehr als nebenbei Antonia Kappl, Marie Tölzer Vincent Poschenrieder und Jana Tölzer aus. Letztere spielt sich dabei als Lehrerin und Arzt in den Vordergrund.Die Handlung ist spannend, weil man nicht weiß, was der Michel denn als nächstes anstellt. Als er beim Höhepunkt, dem Sommerfest auf dem Katthult-Hof, dem lieben Gott verspricht, dass er der netteste Junge auf der Welt sein wird, ahnt man bereits, dass das Chaos vorprogrammiert ist.