07.06.2017

Dieser kleine Junge darf eigentlich nie im Fernsehprogramm an Weihnachten fehlen. Und das Landestheater Oberpfalz (LTO) stellt ihn im Sommer auf die Bühne der Burg Leuchtenberg. Die Rede ist von Michel aus Lönneberga.

Verlosung für Kindertag Für den Kindertag von "Oberpfalz-Medien" auf Burg Leuchtenberg am Sonntag, 2. Juli, um 15.30 Uhr mit dem Stück "Michel in der Suppenschüssel" verlosen wir 25 mal 2 Karten (je ein Kind plus erwachsener Begleiter). Nach der Aufführung ist ein Blick hinter die Kulissen möglich und die Kleinen dürfen ein Eis schlecken. Wer mit dabei sein will, muss folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Hof, auf dem Michel lebt? Die Antwort bis Sonntag, 11. Juni, entweder per Post an Oberpfalz-Medien/Der neue Tag, Marketing, Stichwort "Michel", Weigelstraße 16, 92637 Weiden, oder per Mail kindertag@oberpfalzmedien.de schicken. Namen, Alter (teilnehmen können alle bis 12 Jahre), Anschrift und Telefonnummer angeben. (rti)

Im diesjährigen Familienstück dreht sich alles um die Abenteuer des kleinen Lausbuben. Premiere von "Michel in der Suppenschüssel" ist am Samstag, 10. Juni, um 15.30 Uhr. Die Svenssons auf dem Katthult-Hof in Lönneberga haben es nicht leicht. Denn ihr Sohn Michel hat mehr Unsinn im Sinn als irgendein anderer Bube in ganz Lönneberga - oder ganz Schweden oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Dabei ist er eigentlich ein hilfsbereiter und liebenswerter Junge.Aber es ist wie verhext: Was Michel auch tut, es kommt immer ein Streich dabei heraus. Weil er noch den letzten Rest Suppe ausschlecken wollte, steckt sein Kopf in der Suppenschüssel fest. Ob er wohl mehr Erfolg haben wird beim Versuch, Linas entzündeten Zahn zu ziehen oder seiner Schwester Klein-Ida zu helfen, den Katthult-Hof mal von oben zu sehen?Regie führt die Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin Doris Hofmann. In Michel sieht sie "ein liebenswertes und vor allem auch intelligentes Kind, das wir eigentlich alle in uns haben". Die Erwachsenen hätten sich alle ein Stück weit von diesem Kind in uns entfernt, und deshalb könnten sie den Buben nicht verstehen. "Er ist ihnen peinlich, er stellt sie bloß in seiner Naivität und Unschuld. Nur, weil er die Welt aus Kindesaugen betrachtet. Mir gefällt dieser Michel. Wir brauchen mehr kindliches Denken in unserer Welt."