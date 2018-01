Politik Leuchtenberg

23.01.2018

115

0 23.01.2018115

Die personelle Unterbesetzung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Tännesberg hat Folgen für Leuchtenberg. Darüber sind die Markträte mehr als aufgebracht und sprechen von einem "Tropfen auf den heißen Stein".

Wenn wir uns beklagen, dass wir es nicht schaffen, einen Haushalt zu erstellen, dann wird uns aufgestrichen, dass die Verwaltung zweigeteilt ist. Bürgermeister Anton Kappl

Bürgermeister Anton Kappl informierte am Ende der Sitzung am Montagabend, dass er sich an das Landratsamt gewandt habe, weil aufgrund der Personalbesetzung so manches nicht erledigt werden könne. "Als Reaktion darauf kommt nun aus Neustadt, dass das Rathaus in Leuchtenberg geschlossen werden soll", erklärte der Gemeindechef.Die Außenstelle der VG ist bisher mit einem Angestellten Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag besetzt. Die Forderung werde ab sofort umgesetzt. "Ich werde das aber nicht auf Dauer akzeptieren."Diese Mitteilung erregt die Gemüter im Sitzungssaal. Gerlinde Janker sagte, dass man nun wohl das Gemeindezentrum in der Mehrzweckhalle mit Verwaltungsräumen für die "Katz' baut", denn das "vorübergehend" werde wohl zur Dauer werden. Richard Süß stellte fest, dass das Landratsamt diese Außenstelle in Leuchtenberg schon immer moniert habe. Man konnte solche Versuche aber bisher abwenden."Wenn wir uns beklagen, dass wir es nicht schaffen, einen Haushalt zu erstellen, dann wird uns aufgestrichen, dass die Verwaltung zweigeteilt ist", erläuterte der Bürgermeister. Durch die Maßnahme des Landratsamts ergebe sich aber sogar ein erhöhter Aufwand für Leuchtenberg. Schließlich könnten die Bauhofarbeiter, der Wasserwart und Klärwärter ihre Sachen nicht mehr vor Ort erledigen und müssten nach Tännesberg fahren.Rainer Schmeidl sprach davon, vom Problem abzulenken. Es gehe darum, die Verwaltung handlungsfähig auszustatten. Versäumnisse der Vergangenheit kämen nun ans Tageslicht. Zweiter Bürgermeister Karl Liegl stellte fest, dass auf die Personalsituation nicht zeitnah reagiert worden sei. "Wenn ich weiß, dass ich jemand brauche, muss ich mich kümmern", hob der Bauunternehmer heraus. Vom Landratsamt hätte er sich mehr erhofft als diese Erbsenzählerei.Trotz der paar Stunden mehr in Tännesberg müssten die Aufgaben erledigt werden, die bis dato in Leuchtenberg über den Schreibtisch gelaufen seien. Diese Lösung würde für die zwei Gemeinden keinen Haushalt bringen. Liegl monierte weiter, dass der Grund für die Probleme in der VG auch darin liegen würden, dass die notwendige Umstellung der Software noch nicht erfolgt sei. Andere Verwaltungsgemeinschaften wie beispielsweise Schirmitz hätten dies teils schon vor zehn Jahren gemacht. "Bei uns hat man sich nicht darum gekümmert. Jetzt läuft mit dem alten Computerprogramm vieles nicht mehr." VG-Geschäftsleiter Marc Rupprecht fügte an, dass "wir eine von acht VGs in Bayern sind, die das Programm noch nicht haben". Einig war sich der Marktrat, dass dem neuen Geschäftsleiter diese Misere nicht anzulasten ist.