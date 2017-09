Politik Leuchtenberg

25.09.2017

64

0 25.09.201764

Leuchtenberg/München. (ms) Waltraud Benner-Post ist mächtig stolz. Sohn Florian (36) hat es wieder geschafft. Der gebürtige Neustädter gehört auch die nächsten vier Jahre dem Bundestag an.

Die Leuchtenberger Ex-Bürgermeisterin hat zusammen mit Tochter Christina (32), die in München lebt und dort auch SPD-Mitglied ist, am Sonntagabend zunächst die Wahlparty der Münchener Sozialdemokraten im Wirtshaus im Schlachthof mitverfolgt. Anschließend lud Florian Post zur eigenen Feier in die X-Bar in Schwabing ein. Mit dabei war auch Alt-OB Christian Ude , der Posts Wahlkampfteam leitete.Trotz des guten Ergebnisses - mit 26 Prozent lag der frühere Leuchtenberger SPD-Vorsitzende 11 Prozent über der Parteimarke - hat es wieder nicht zum Direktmandat im Wahlkreis München-Nord gereicht. Das holte CSU-Mann Bernhard Loos (32,4 Prozent). Posts Listenplatz 9 ermöglicht aber wieder den Einzug ins Parlament. Schwer getrübt hat seine Freude darüber allerdings das Abschneiden der AfD. "Das ist eine Katastrophe."Schon am Montagabend standen erste Gespräche in Berlin an. Heute tagen die alte und die neue Bundestagsfraktion, und am Mittwoch erwartet Post die Wahl von Andrea Nahles zur Fraktionschefin. "Das find' ich gut", sagt der Diplomkaufmann. Er geht davon aus, dass er weiterhin dem Wirtschafts- und Energieausschuss angehören wird. Die Zusammenarbeit mit Generalsekretär Uli Grötsch sei ausgezeichnet.