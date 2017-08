Politik Leuchtenberg

09.08.2017

Das Rathaus in Leuchtenberg kann bisher nicht mit Barrierefreiheit dienen. Mit einem Gemeindezentrum soll sich das ändern.

Zuerst Dacharbeiten

Marktrat im Glashaus

Von einem Jahrhundertbauwerk sprechen die Verantwortlichen nicht, aber von einem Abschneiden alter Zöpfe. Ein Rathaus "ohne Historie und null Bürgerfreundlichkeit" ersetzt der Markt durch ein Gemeindezentrum. Die Arbeiten dazu sind bereits im Gange.Ältere Leute schafften es bisher nur ganz schwer, zur Verwaltung im ersten Stock des Rathaus zu kommen. Mütter mit Kinderwagen hatten auch keine Chance. Ebenso sah es aus, wenn diese Bürger einmal mit dem Bürgermeister in dessen Sprechstunde ein Problem besprechen wollte. In einem Jahr wird das vorbei sein.Denn die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle mit dem Abbau von baulichen Barrieren steht an. Ziel ist der Um- und Anbau zur Rathausnutzung. So steht es auf einer großen Tafel am Eingang des Schulhofs, der seit der ersten Ferienwoche eine Baustelle ist. Die Dacharbeiten an der Mehrzweckhalle haben bereits begonnen. Damit die Kinder im September den Hof wieder nutzen können, soll bis dahin auch die energetische Sanierung der Außenwand zum Schulhof erfolgt sein."In den Ferien machen wir die Arbeiten, die größere Geräte erfordern. Danach folgt die Südseite unten beim Glashaus", erläutert Architekt Josef Schönberger aus Tännesberg bei einem Ortstermin Bürgermeister Anton Kappl. Der Planer geht davon aus, dass nach den Herbstferien das Dach und die Fassade fertig sind. Parallel dazu wird das Fundament seitlich des Glashauses für den Anbau zur Rathausnutzung gelegt. Die Außenarbeiten sollten vor Wintereinbruch abgeschlossen sein. In den kalten Monaten folgen dann die Innenarbeiten.Der Sportbetrieb werde nur an einigen Tagen zum Einbau der neuen Fenster in der Mehrzweckhalle nicht möglich sein. Die Sänger verlassen während der Umbauarbeiten auch ihre Sängerstube und halten ihre Proben im Pfarrheim. Auch für die Musikschule findet sich ab September ein Raum. "Die Bauphasen verlaufen eigentlich so, dass kaum jemand beeinträchtigt wird. Dadurch wird auch zügiges Arbeiten möglich", erklärt Schönberger weiter. Er ist jeden Tag auf der Baustelle und spricht mit den Handwerkern.Am Ende werden schließlich im Innenraum die Verwaltungsräume sowie das Bürgermeisterzimmer eingebaut und das bisherige Glashaus in einen Vielzweckbereich umgestaltet. Dies macht Vereinen die Nutzung möglich, zugleich wird es auch der Sitzungssaal für den Marktrat."Wenn alles fertig ist, haben wir ein Gemeindezentrum, in dem die Vereine untergebracht sind, die Schule direkt angebaut ist und auch Kindergarten und Bauhof nur wenige Meter entfernt sind. Zudem ist alles barrierefrei", freut sich Kappl. Das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) macht das alles möglich. Für die energetische Sanierung des Gebäudekomplexes gibt es bis zu 90 Prozent Förderung.Der Anbau für die Rathausfunktion und der Ausbau werde aber nicht gefördert, stellt der Bürgermeister fest. Die Kommune plant daher, das alte Rathaus zu verkaufen. Bei 600 000 Euro liegt die Kostenschätzung von Schönberger. Kappl ist überzeugt, "dass wir bis auf zwei oder drei Prozent eine Punktlandung hinlegen". 534 000 Euro sind bereits an Arbeiten vergeben. "Alles an regionale und erfahrene Firmen, die ein hervorragendes Engagement an den Tag legen," berichtet Schönberger.