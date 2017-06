Politik Leuchtenberg

14.06.2017

8

0 14.06.2017

In der Sitzung des Leuchtenberger Marktrats stehen die Kinder im Mittelpunkt. Das Gremium genehmigt Anschaffungen für die Schule und zwei Spielplätze.

(fz) Die Grundschule erhält eine Dokumentenkamera nebst Notebook, die Jens Bartel aus Vohenstrauß liefert und installiert. Bürgermeister Anton Kappl merkte dazu an, dass ein Klassenzimmer bereits mit einer solchen Anlage ausgerüstet sei und diese sehr rege genutzt werde. Damit die Räume nicht immer gewechselt werden müssen, stattet die Kommune nun auch das zweite Klassenzimmer mit einer solchen Einrichtung aus. Außerdem legte der Rathauschef einen Plan für die Vergabe entsprechender Spielgeräte vor. Dieser sah einen neuen Balancierbalken für die Grundschule sowie zwei Turm-Kombinationen mit Kletternetz für die Spielplätze in Wittschau und Leuchtenberg oberhalb des Kindergartens vor.Der Brieftaubenverein "Bergbote" Leuchtenberg hatte bei seiner Auflösung entschieden, die 1700 Euro Vereinskapital für den Kinderspielplatz zu verwenden. Außerdem kommt dazu noch eine Spende der Jagdgenossenschaft. Die Dorfgemeinschaft Wittschau hat 1000 Euro aus dem Erlös der "Italienischen Nacht" im August zugesichert.In der Diskussion stand für die Türme entweder eine Holz- oder Metallkonstruktion. Die Räte entschieden sich für das etwas teure Metall. Insgesamt kosten die Anschaffungen 8742 Euro.Einstimmig genehmigte das Gremium im zweiten Anlauf den Jahresbetriebsplan 2017, nachdem er in der Aprilsitzung bis zu einer Waldbegehung mit Forstamtmann Albert Urban vertagt worden war. Ansatzpunkte dafür waren, dass bei einem Holzeinschlag von 34 000 Euro nur 5500 Euro übrig bleiben. Kritisiert wurde auch, dass es nicht immer so teure Waldpflanzen wie etwa Kirsche sein müssen. Bei der Waldbegehung im Mai zeigte der Förster den Markträten die Bewirtschaftung auf, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein muss. Trotzdem seien die Zahlen nicht ganz befriedigend, meinte Kappl bei der Abstimmung.Der Gemeinderat bestätigte weiter Matthias Maier als ersten und Sebastian Eckl als zweiten Kommandanten der Feuerwehr Döllnitz. Kappl informierte noch über den mit 10 000 Euro dotierten Bürgerenergiepreis Oberpfalz. Mitmachen können Privatpersonen, Vereine, Schulen und andere nichtgewerbliche Gruppierungen, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft in der Region setzen.Bewertet werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den Themen Energieeffizienz oder Ökologie befassen. Die Bayernwerk AG vergibt den Preis.___Weitere Informationen: