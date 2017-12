Politik Leuchtenberg

14.12.2017

4

0 14.12.2017

Wohl oder übel nahm der Marktrat bis auf Rainer Schmeidl den Jahresbetriebsnachweiß 2016 für den Körperschaftswald zur Kenntnis. Wies dieser doch ein Minus von 3359 Euro aus. Wie Bürgermeister Anton Kappl informierte, erfolgt die Bewirtschaftung nach dem Forstbetriebsgutachten. Dies wurde 2016 neu erstellt und darum habe man bis zur Fertigstellung den Einschlag ausgesetzt. Die Pflegemaßnahmen liefen aber trotzdem und kosteten entsprechend.

Schwierige haushaltslose Zeit In der letzten Sitzung des Jahres richtete Kappl einen Dank an den Marktgemeinderat für das "kooperative Miteinander" und dies trotz der schwierigen haushaltslosen Zeit. Man könne deshalb schlecht agieren. Trotzdem liefen aber die begonnene Maßnahmen wie Mehrzweckhalle oder Breitbanderschließung gut. CSU-Sprecher Wolfgang Härtl sprach dem Bürgermeister die Anerkennung seiner Fraktion für dessen umsichtige zu zukunftsweisende Gemeindepolitik aus. "Ich wünsche dir für 2018 eine Verwaltung, die von der personellen Besetzung her gesehen wieder besser aufgestellt ist." (fz)

Die Feuerwehr Lerau soll ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug bekommen. Hierzu fasste das Gremium den Beschluss, dass die drei Lose "Fahrgestell, Aufbau und Feuerwehrtechnische Beladung" beschränkt ausgeschrieben werden.Um die Feuerwehren Lerau und Michldorf ging es in einem weiteren Beratungspunkt. Beide hatten sich aus Eigenmitteln Mannschaftstransportfahrzeuge angeschafft. Hierüber schloss die Kommune mit den zwei Wehren die Vereinbarung, dass beide Fahrzeuge zwar auf die Gemeinde angemeldet werden, die Wehren aber sämtliche Kosten hierfür selbst tragen.Das gemeindliche Einvernehmen erteilten die Räte den Bauanträgen für die Errichtung einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Lückenrieth, den Neubau eines Einfamilienhauses in Michldorf und eine Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses in Michldorf.Zustimmung ja, aber ohne die Sicherung von Wasser und Abwasser, gab es auch für das in der letzten Sitzung bereits behandelte Baugesuch für Errichtung eines Unterstellstandes für Pferde mit Heulager in Michldorf.Den Strom bezieht die Gemeinde von den "Stadtwerken Dachau". Sie haben für ein Jahr das günstigste Angebot abgegeben, informierte Bürgermeister Kappl. 2018 werde sich die Kommune an der Ausschreibung des Bayerischen Gemeindetags beteiligen.