Vermischtes Leuchtenberg

15.06.2017

(dob) Vermutlich war am Fronleichnamstag gegen 11.30 Uhr ein Motorschaden an einem gasbetriebenen älteren Opel schuld an einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn A 6. Das Fahrzeug brannte dabei zwischen den Anschlussstellen Leuchtenberg und Vohenstrauß-West total aus.

Der Wagen war mit einer Familie aus Tachov besetzt, die sich auf der Heimreise befand. Geistesgegenwärtig lenkte der 47-jährige Vater etwa 800 Meter nach der Anschlussstelle Leuchtenberg den bereits rauchenden Opel auf die Standspur und ließ seine Ehefrau (42) und seinen Sohn (10) aussteigen.Das Feuer steckte auch die Böschung in Brand. Deswegen wurde die Feuerwehr aus Leuchtenberg zusätzlich zur Stützpunktwehr Vohenstrauß alarmiert.Rund eine halbe Stunde lang war die Fahrtrichtung nach Tschechien komplett gesperrt, bevor der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet wurde. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weiden führen die Ermittlungen. Sie bezifferten den Schaden am Donnerstag auf etwa 8000 Euro.