Leuchtenberg

16.09.2017

Michldorf. In den Neunzigern entdeckte der neue Leiter des Michldorfer Kirchenchors, Fabian Holzgartner, seine Liebe zur Musik. Zur Rockmusik, wohlgemerkt. Der heute 27-Jährige war derart begeistert von den Auftritten von Bryan Adams, dass er lernen wollte, wie man E-Gitarre spielt. Zuerst musste der Weidener aber klassische Gitarre lernen - nicht ganz, was er sich unter dem Rockstar-Dasein vorgestellt hatte. "Das hab' ich dann schnell sein gelassen", erinnert er sich.

Einen Versuch wagte Holzgartner am Klavier. Darauf brachte ihn ein Nachbar, nachdem die Familie umgezogen war. Peter Kosmus, hauptamtlicher Kirchenmusiker, lernte dem damals Achtjährigen das Spielen. "Ich hatte einen sehr, sehr guten Lehrer", erinnert sich Holzgartner. "Der hat mich da reingezogen." Von Kosmus hat er außer der Begeisterung für die Musik auch einen Hauch Perfektionismus mit auf den Weg bekommen. "200 Prozent Leistung" forderte der Musiker von seinem Schüler. Holzgartner grinst. "Da gibt's keine halben Sachen bei ihm. Das hab' ich mir von ihm abgeschaut."Im Laufe der Zeit kamen auch andere Instrumente zu Holzgartners musikalischem Repertoire hinzu. Heute spielt er "alles, was schwarze und weiße Tasten hat". An der Orgel musiziert der Weidener seit 2002. Vier Jahre später machte er eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker in Regensburg. Das bereitete Holzgartner letztendlich auch den Weg zur Leitung des Kirchenchors in Michldorf.Den Ort kennt er gut. Dort spielte er mit seiner Band auf Hochzeiten. Es folgte die musikalische Gestaltung einer Erstkommunion, dann sprang Holzgartner bei einem Gottesdienst als Organist ein. Als Pfarrer Alfons Forster auf der Suche nach einem neuen Leiter für den Kirchenchor der Pfarrei war, wendete er sich an Holzgartner. Mit Erfolg.Klassische Musik betrachtet der neue Chorleiter als "Grundstock der Musik". "Daraus leitet sich alles Moderne ab", sagt er. Einen Lieblingskomponisten hat der 27-Jährige allerdings nicht: "Ich bin da völlig frei. Genauso wie ich keine Lieblingsautomarke hab." Viel Fingerspitzengefühl muss Holzgartner nämlich auch für sein duales Studium haben. Wenn er nicht gerade BWL paukt, schraubt der 27-Jährige an Autos und Motorrädern für seine Ausbildung zum Kfz-Meister herum.Am Freitag, den 22. September, ist die nächste Chorprobe nach der Sommerpause. Neue Chorsänger sind dazu herzlich eingeladen. "Das nächste Highlight wird Heilig Abend", verrät Holzgartner vorab.