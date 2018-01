Vermischtes Leuchtenberg

29.01.2018

29.01.2018

Döllnitz. Nach fast 20 Jahren findet heuer das Kreiskriegertreffen in Döllnitz statt. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) ist Ausrichter. In der Jahreshauptversammlung im Schützenheim verkündete dies Vorsitzender Bernhard Kammerer. Nicht nur Kreisvorsitzende Richard Berger war davon angetan. Nach dem Protokoll, das Schriftführer Matthias Maier verlas, lies Kammerer das Vereinsjahr Revue passieren. Er dankte allen für die Unterstützung und die Teilnahme an den verschiedenen Festen. Eine besonders starke Beteiligung verzeichnete er am Volkstrauertag. Sein Dank galt Walter Imbs und Christian Lindner, die alljährlich die Kriegsgräbersammlung übernehmen.

Er stellte heraus, dass jeder die Möglichkeit habe, die Kriegsgräberstätten zu besuchen, die hervorragend gepflegt werden. Zum ersten Mal lud der Verein statt zur Weihnachtsfeier zur Jahresabschlussfeier ein. Die Kameradschaftsabende möchte Kammerer wiederbeleben. Zumindest einmal im Quartal sollte das gesellige Treffen im "Stüberl" im Schützenheim stattfinden. Dieser Raum und ein weiterer für die Fahnen wurden neu geschaffen. Hier habe der Verein 1500 Euro an die Feuerwehr für Renovierung überwiesen. Neben dem Kreiskriegertreffen im Juni werden die Mitglieder die Frühjahrskreisversammlung am 18. März in Pleystein besuchen. Am 13. Oktober wird zur Kirwabaumversteigerung wieder eingeladen.Trotz einer Spende von 300 Euro von der Raiffeisenbank müsse der Verein ein Minus verkraften. Kassier Johann Balk meinte aber, dass die Kasse noch gut bestückt sei.