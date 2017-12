Sonnenaufgang in Döllnitz

27.12.2017

27.12.2017

Der Morgen nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag begann mit einem wunderbaren Naturschauspiel. Der Sonnenaufgang am Mittwoch um 8 Uhr ließ alles in rot erscheinen.

Döllnitz. Hinter dem Wald, der sich am Ende von Döllnitz in Richtung Tanzmühle ins Pfreimdtal neigt, sah es so, als ob ein riesiges Feuer brennen würde. Im Hintergrund versteckt sich der Hochspeicher bei Großenschwand.