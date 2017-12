Vermischtes Leuchtenberg

12.12.2017

Gleich mehrere Probleme hat sich ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag eingehandelt. Er war mit zwei weiteren jungen Männern in seinem im Fränkischen zugelassenen Auto auf der A 6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Leuchtenberg kam der Wagen im Schneetreiben ins Schlingern, stieß gegen die Leitplanken und blieb auf dem Standstreifen stehen. Laut Polizei war das Profil eines Vorderreifens abgefahren, bis dieser "gänzlich glatt" war.

Zudem stand der Fahrer unter Drogenverdacht. Ein erster Test sei positiv ausgefallen, deswegen ordneten die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß eine Blutentnahme an. Im Auto fanden sie eine geringe Menge unerlaubter Betäubungsmittel. Dem Fahrer blühen Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 800 Euro.