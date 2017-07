Freizeit Luhe-Wildenau

21.07.2017

35

0 21.07.201735

Die Naabwiesen südlich von Oberwildenau sind vom 11. bis 13. August das Mekka für Opel-Fans. Der Opel-Club Oberwildenau lädt zum 20. Treffen ein.

Oberwildenau. Gleichzeitig feiert der Verein 30-jähriges Bestehen. Vor seiner Umbenennung in Opel-Club firmierten die Freunde unter dem Namen "Kadett-Club". Das Treffen hat sich längst vom reinen Erfahrungsaustausch und der Präsentation aufgemotzter und restaurierter Fahrzeuge zur großen Party gewandelt. Dazu passen die verpflichteten Bands, die auch schon auf früheren Treffen für ordentlich Dampf gesorgt haben: Die Tribute-Band "AC/DX" und "Weissglut - a tribute to Rammstein" werden am Freitag, 11. August, um 21 Uhr die Naabwiesen mit wummernden Bässen zum Beben bringen.Der Club-Vorstand schaukelt mit Unterstützung vieler Mitglieder und Helfer die internationale Veranstaltung. Die Vorbereitungen laufen längst. Über Facebook sind schon Anmeldungen bekannt. Genaue Besucherzahlen lassen sich nicht vorhersagen. Die Oberwildenauer Opelianer hoffen aber, dass sie vom Besucherschwund, der auf anderen Treffen spürbar ist, verschont bleiben. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist ein 2000-Mann-Zelt.Dort wird am Freitag, 11. August, um 17 Uhr das erste Fass Bier angestochen. Um 19 Uhr werden 100 Liter Freibier verlost, so dass die Gewinner in jedem Fall bis 21.30 Uhr in bester Stimmung sind, wenn AC/DX und Weissglut für Dröhnung sorgen. Gegensätzlicher könnte der Samstag, 12. August, nicht beginnen. Zum Weißwurstfrühstück um 10 Uhr spielt die Blaskapelle Oberwildenau auf. Um 15 Uhr beginnt die Bewertung der Fahrzeuge, bis 18 Uhr können sich Fahrzeughalter dafür aber anmelden. Ab 21.30 Uhr geht im Festzelt der Spot an für die Böhse-Onkelz-Nacht.Auf der Bühne gibt sich die Coverband "KOMA" aus Unterfranken die Ehre. Am Sonntag werden um 10 Uhr im Zelt die Pokale verliehen, Ehrungen ausgesprochen und die Gäste verabschiedet. Wie gewohnt schlafen die Besucher aus dem In- und Ausland in Zelten. Und manchmal sind ihre mobilen Domizile mindestens so sehenswert wie die Fahrzeuge, die sie gerne zeigen. Ab 7 Uhr wird am Samstag und Sonntag gemeinsam gefrühstückt.Der Opelclub ist dankbar, dass die Landwirte ihre Wiesen für das Treffen zur Verfügung stellen. Es hat Tradition, dass die Mitglieder nach dem Treffen das Gelände penibel säubern.