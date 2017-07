Freizeit Luhe-Wildenau

22.07.2017

. Am 22.07.17 war es wieder soweit. 15 Teilnehmer/innen starteten in Zweierteams zeitversetzt die Schnitzeljagd am Anzerhof in Glaubenwies.Zu Beginn stellten die Reiter/innen ihre Geschicklichkeit bei verschiedenen Aufgaben in der kleinen Halle unter Beweis. Im Anschluss ging es fast 10 Kilometer ins Gelände. Auf der gesamten Strecke waren fünf Stationen für die Reiter/innen aufgebaut. Zum Abschluss ging es noch in die große Halle, um die letzten Herausforderungen zu meistern.Unter anderem bewiesen sich die Reiter/innen zum Beispiel im Gatter öffnen, Bowlen, malen mit der Gerte, Theoriefragen beantworten, Plastikbecher pusten, Slalom reiten mit Toilettenpapier, Gummistiefelweitwuf und das Lösen eines Kreuzworträtsels.Die ersten drei Plätze wurden von Sandra Bauer, Diana Landgraf-Pohle, vom Anzerhof Glaubenwies und Christine Taubmann vom Reitstall in Glaubendorf belegt.Nach der Siegerehrung am Abend wurde gegrillt und ausgelassen gefeiert. Vorbereitet und organisiert haben die Schnitzeljagd Silvia Anzer und Daniela Galitzdörfer.Ein großer Dank geht an die Sponsoren Hans Anzer, Futtermittel Hirn, Tina Forster, Raiffeisenmarkt Neustadt Vohenstrauß eG, BayWa, Die Sattelkammer und Annette Schlecht Reitsportartikel.