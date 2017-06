Freizeit Luhe-Wildenau

25.06.2017

Ein Zwischenfall trübt den Frohsinn auf den Traditionsveranstaltungen in Luhe-Wildenau. Beim Johannisfeuer in Luhe verletzt sich ein junger Mann und muss mit Verbrennungen ins Klinikum. In Oberwildenau errichtet die Feuerwehr einen Wasservorhang.

(mh/bey/hme) Die Rahmenbedingungen für eine schöne Johannisfeier hätten in Luhe nicht besser sein können. Ein lauer Sommerabend, gute Verpflegung und ein beachtlicher Holzstoß , den die jungen Burschen in viel schweißtreibender Arbeit aufgetürmt hatten. Dennoch trübte ein Zwischenfall die Veranstaltung. Einer der Fackelträger verbrannte sich an dem Feuer und musste ins Krankenhaus. Schon längere Zeit vor Einbruch der Dunkelheit hatten sich viele Gäste auf dem "Katzenbuckel" an der Luhe versammelt. Die Feuerwehr hatte aufgrund der Trockenheit die Festwiese und die Bäume auf der anderen Straßenseite gewässert, um Bränden vorzubeugen. Pfarrer Arnold Pirner hielt eine kurze Andacht. Die Mädchengruppe und Mitglieder der Kolpingfamilie sangen Lieder, begleitet von Rita Gleißner.Beim Anzünden des Holzberges kam es dann zu dem Zwischenfall. Ein 16-Jähriger erlitt Verbrennungen an Armen und Beinen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das First-Responder-Team der Feuerwehr, das glücklicherweise erst in der vergangenen Woche einen Erste-Hilfe-Kurs mit dem Schwerpunkt Verbrennungen absolviert hatte, hatte alle nötigen Hilfsmittel parat. Die Hitze war so groß, dass die Besucher die Bänke und Tische um einige Meter wegrücken mussten. Bis etwa 23 Uhr beobachtete die Feuerwehr mit einer Schlauchleitung das Abbrennen. Bis in den Morgen übernahmen die Feuerwache dann Jugendliche und junge Erwachsene.Eine heiße Angelegenheit war auch das Johannisfeuer in Oberwildenau . Um die Veranstaltung wie geplant abhalten zu können, war die Junge Union auf die Unterstützung der Feuerwehr angewiesen. Sie besprengte die Umgebung ständig mit Wasser. So war die Atmosphäre an der Naab bei der alten Wollwasch heuer eine besondere. JU-Vorsitzender Maximilian Biehler hatte mit seinen Mitstreitern Vorbereitungen getroffen, um den Besuchern einen angenehmen Sommerabend anzubieten. In den Tagen vorher war der riesige Haufen mit Reisig und Holz sauber gestapelt worden.Die Feuerwehr hielt das Areal feucht, zusätzlich sorgte beidseits des brennenden Johannisfeuers eine Berieselungsanlage für Sicherheit und für eine Abkühlung der Gäste. Beim Entzünden des Feuers standen die vielen Besucher an der Abgrenzung. Die Blaskapelle Oberwildenau war für den musikalischen Teil zuständig. Für das leibliche Wohl die JU.In Neudorf brannte traditionell die KLJB das Johannisfeier ab. Die Jugendlichen sorgten für das leibliche Wohl der zahlreichen Besuchern, besonders beliebt war das Gyros. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung des Feuerplatzes.