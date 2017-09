Freizeit Luhe-Wildenau

25.09.2017

18

0 25.09.201718

"Wer hout Kirwa - mia hobm Kirwa": Alte Traditionen lässt am Sonntagnachmittag der seit 2016 bestehende Kirwa-Verein mit seinem Tanz um den Kirwabaum aufleben.

Oberwildenau. Bereits am frühen Samstagmorgen hatten die Burschen den Baum aus dem Wald geholt und am Vormittag auf dem Platz neben dem Naabtalhaus mit vereinten Kräften aufgestellt. Nach dem Kirchweihtanz am Abend folgte tags darauf ein weiterer Höhepunkt.Der Platz füllte sich zusehends mit Zuschauern, die mit Brezen, Bratwürsten, Grießkuchen, Kücheln und Getränken versorgt wurden. Gespannt warteten sie auf die sieben Kirwapaare, deren Vornamen an einem Kranz des Kirwabaums baumelten und die per Traktor zum Festplatz gefahren wurden. Zur Musik von Sophia mit dem Akkordeon und Marco an der Trommel stellten die Paare verschiedene Volkstänze wie "Zigeunerpolka", "Steinpolka" und "Schwedenwalzer" vor, die Montserrat Bayerl einstudiert hatte. Nach jedem der originellen Tänze erholten sich die jungen Kirwamoidln und -boum an der Kirwabaumtheke mit einem kräftigen Schluck Bier oder einem "Klopfer", jeweils umrahmt von lauten Kirchweih- und Trinksprüchen. Schließlich wurde das neue Oberkirwapaar ermittelt. Zur Musik drehten sich alle im Walzertakt und gaben einen Blumenstrauß von Paar zu Paar weiter, bis die Musik endgültig stoppte. Wer nun den Strauß in der Hand hielt, war das neue Oberkirwapaar. Die Ehre wurde Svenja Schmidt und Thomas Meier zuteil. Nachdem sie noch Lutscher für die Kinder verteilt hatten, ging es ins Naabtalhaus zum Feiern. Der Kirwabaum wurde dort am Montagabend versteigert.