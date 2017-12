Kultur Luhe-Wildenau

11.12.2017

11.12.2017

"Sing ma im Advent a scheine Wais" heißt eines der besinnlichen Lieder des Kirchenchores. Es ist am zweiten Adventssonntag zugleich das Motto des Adventskonzerts in der Kirche St. Michael.

Schmetternde Trompeten

Tür für Gott öffnen

Rund Hundert Zuhörer waren trotz des heftigen Wintereinbruchs in die mit roten Kerzen erleuchtete Kirche in Oberwildenau gekommen. Sie erlebten ein musikalisches Schmankerl - eine stille, die Herzen berührende Darbietung adventlicher und weihnachtlicher Lieder.Ihren besonderen Anteil daran hatte die Blaskapelle Oberwildenau. Sie spielten "Erhebt in vollen Chören", "Maria durch ein Dornwald ging" und eine "Hirtenweise". Die Kapelle präsentierte sich mit schmetternden Trompeten und weichen Klarinetten, untermalt von Tubatönen. Die Darbietung vervollkommneten die Stücke "Tochter Zion", "Leise rieselt der Schnee", "Kommet ihr Hirten", "Es ist ein Ros entsprungen", "Alle Jahre wieder" und "Süßer die Glocken".Erstaunlich variabel in den Darstellungsformen zeigten sich die Sänger des Kirchenchores. Heribert Grünwald dirigierte die glockenhellen Frauenstimmen und kräftigen Tenöre und Bässe. Leiterin Larissa Burgardt begleitete zuweilen mit dem Keyboard, Reinhold Maß mit der Gitarre. Das gesamte Ensemble empfing die Zuhörer zu Beginn mit "Freue dich Welt" und machte dann Ausflüge ins Bairisch-Österreichische mit "A Liachterschein liegt übern Land", "S 'wintert scho eine", "Durch die Nacht scheint a Liacht" und "Die Erde tut jetzt rasten" aus Kärnten. Als ein Höhepunkt erwies sich der bekannte feierliche Andachtsjodler, den die Sopranistinnen eröffneten, ehe nacheinander die Tenöre und schließlich auch die Bässe und Altsängerinnen einstimmten.Beim Lied "Dann ist Weihnacht" wechselten sich die Frauen- und Männerstimmen ab. Die Männer trugen "Jetzt kimmt a wunderbare Zeit", "Eine schöne Rose" und das getragene "Als Maria übers Gebirge ging" vor. Der Frauenchor intonierte "Gegrüßt seist du, Maria" und "Es mag nit finster werd'n". Die Chormitglieder Sonja und Andrea brachten als Gesangsduo das "Ave Maria" von Hans Biedermann und zusammen mit Larissa im Dreigesang "Zünd a Liachterl an" und "Schlaf, schlaf holdseliges Jesulein" zu Gehör.Pfarrer Arnold Pirner trug zwischen den Stücken meditative Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit vor. Advent bedeute, Schritte wagen, Gott zu begegnen. Wenn der Herr komme, müsse jemand zu Hause sein, ihn erwarten, nach ihm Ausschau halten, wachen und seine Ankunft melden. Er komme durch die Türe jedes Einzelnen in die Welt und durch das Herz in die Menschen.Diese Tür müsse man von innen öffnen, um ihn bei einem wohnen zu lassen. Dann könne Weihnachten überall werden, auch dort, wo Menschen es versäumt haben, anderen Beachtung zu schenken, wo sie die Hoffnung auf Frieden aufgegeben haben, wo sie nichts mehr von der Zukunft erwarten, wo sie es verlernt haben, sich wie ein Kind zu freuen.