08.12.2017

"Mich stört der Straßenverlauf nicht. Mich stört nur, dass wir zur Kasse gebeten werden für eine Sache, die uns in keiner Weise etwas bringt", meint ein Bewohner der Tulpenstraße. "Erschließungskostenpflichtig sind alle, die gegebenenfalls einen Vorteil haben. Ob sie den nutzen, ist nicht unser Problem", sagt der Bürgermeister.

Luhe. Es geht um das Baugebiet "Breiter Rain", das am Hang östlich der Tulpenstraße und nördlich des Friedhofs geplant wird. Dietmar Schließ wohnt im Bereich der Einmündung der Rosen- in die Tulpenstraße. Seine Eltern haben das Haus in den siebziger Jahren gebaut. Für die Tulpenstraße haben sie damals die Erschließung bezahlt.Hinter dem Garten beginnen noch die Äcker. Künftig sollen dort Eigenheime entstehen. Dagegen hat Schließ auch nichts. Was ihn stört, sind die finanziellen Folgen der geplanten Straßenführung. Er befürchtet ebenso wie zwei Nachbarn Erschließungskosten in Höhe von 20 000 bis 30 000 Euro. "Fakt ist, dass uns alteingessenen Bürgern Kosten aufgebürdet werden." Im Prinzip habe er nichts gegen den vorgesehenen Verlauf - bis auf die Kosten und deshalb ist ihm die Straße an seiner Grundstücksgrenze und der von zwei Nachbarn doch ein Dorn im Auge. "Das ist, wie wenn man ein Auto kauft und schenkt es dann einem Wildfremden."Die Gemeinde könne auch anders planen, ist Schließ überzeugt. So wie die Stichstraße derzeit vorgesehen ist, würden auf die drei Alteigentümer an dem etwa 80 Meter langen Stück die Kosten verteilt. Schließ kritisiert, dass die Protokolle der Marktratssitzungen, in denen Widersprüche zum "Breiten Rain" behandelt worden seien, nichts über die finanzielle Belastung der Alteigentümer enthalten würden.Bürgermeister Karl-Heinz Preißer wundert sich über die von den Anliegern befürchtete Höhe der Erschließungskosten. Die sei derzeit gar nicht bezifferbar. "So hohe Kosten haben wir noch in keinem Baugebiet für normale Baugrundstücke gehabt." In der momentan laufenden Planungsphase könne man noch gar nichts zu möglichen Beträgen sagen.Allerdings sieht er wenig bis keinen Spielraum, dass die Betroffenen gar nichts zahlen müssten. "Wenn eine Straße sinnvoll an ein Grundstück herangeführt wird, bin ich erschließungskostenpflichtig." Entscheidend sei, dass sie das Grundstück dadurch besser nutzen könnten. Keine Rolle spiele, ob sie das tun. Und im Fall der Tulpenstraßenanwohner gebe es den Vorteil, dass sie nach dem Bau der Straße ihre Grundstücke auch von der Rückseite nutzen könnten."Wir müssen bestmöglich für alle planen", sagte Preißer. So sorge die kurvige Strecke dafür, dass die Autos in der künftigen Straße nicht zu schnell unterwegs sind. Außerdem soll der erhöhte Straßenkörper mit geregeltem Wasserablauf Überschwemmungen verhindern, wenn das Wasser wie vor vielen Jahren geschehen vom Berg herabkomme.Derzeit sind die Preise für Baumaßnahmen hoch, kommt Preißer noch einmal auf die künftigen Kosten zurück. Die Neukalkulation der Erschließung im Baugebiet "Eschlingweiher III" habe deshalb höhere Beträge ergeben als beim "Eschlingweiher II".Wenn die Erschließung demnächst abgeschlossen sei, werde die Vermessung der Parzellen beauftragt. "Und dann verkaufen wir." So horrende Erschließungskosten wie von den Anliegern der Tulpenstraße befürchtet, seien aber auch hier für normale Grundstücke nicht entstanden.