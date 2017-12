Politik Luhe-Wildenau

12.12.2017

28

0 12.12.201728

Der Markt Luhe-Wildenau will das Gewerbegebiet "Obere Tratt" nördlich von Luhe erweitern. Sonst können sich keine weiteren Firmen mehr ansiedeln. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer stellt die Planungen in der Bürgerversammlung vor.

Schulden gehen zurück

Brückenneubau verlegt

Das Gewerbegebiet "Obere Tratt" nördlich von Luhe nahe der A 93 muss größer werden. Das ist notwendig, weil im Gewerbegebiet keine weiteren Firmen- und Betriebsansiedlungen möglich sind. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer stellte in der Bürgerversammlung die Planungen des Marktes zur Erweiterung vor. Die Straße "Am Sandweg" soll verlängert werden, damit erschlossene Grundstücke an die Gemeindeverbindungsstraße Luhe-Pirk angebunden werden. Besonders wichtig sei, dass die Eigentümer der Grundstücke verkaufsbereit seien, sagte er.Mit 60 Bürgern war die Versammlung im Gasthaus Tretter gut besucht. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer stellte statistische Zahlen vor: Der Markt Luhe-Wildenau zählt zum 30. Juni 2016 3 426 Einwohner, der Gesamthaushalt hatte im Jahr 2017 einen Umfang von 11 135 470 Euro, wobei sich hier die Investitionen im Vermögenshaushalt von 5 135 000 Euro bemerkbar machen. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf 670 000 Euro.Als erfreulich hob Preißer den kontinuierlichen Abbau der Schulden hervor, die zum Ende des Jahres pro Kopf nur noch 795 Euro betragen. Nach jetzigem Stand sollen sie bis zum Jahr 2020 auf 366 Euro zurückgehen. Als wichtig für den Markt nannte er die Erhöhung der Arbeitsplätze. Es fänden 1500 Arbeitnehmer in der Gemeinde Arbeit, sagte Preißer. Luhe-Wildenau ist im Vergleich mit anderen Gemeinden des Landkreises deutlich in der oberen Hälfte.Zur Ausweisung von Baugebieten sagte Preißer, dass es notwendig sei, Luhe nachzuverdichten. Mit einem Luftbild zeigte der Bürgermeister freie Flächen am Koppelberg, südlich der Schule und im Ortskern. Für den Bereich Weidener/Neudorfer Straße kündigte der Bürgermeister die Erneuerung von Kanal- und Wasserleitung an. In der Neudorfer Straße könnten Grundstückseigentümer ihre bisherigen Versorgungsleitungen, teilweise im Überschwemmungsgebiet, weiter nutzen. Bei Problemen mit der alten Wasserleitung sei Ersatz vorhanden.Für verständnisloses Kopfschütteln und Heiterkeit sorgte die Info Preißers, dass wegen eines "seltenen Falters" der Brückenneubau über die Luhe bei der Straße nach Leuchtenberg um drei Meter verlegt werden musste.Auf Nachfrage betonte Preißer, dass für den Ausbau der Glaubenwieser Straße durch den Landkreis derzeit kein Plan vorliegt. Im Kreishaushalt seien Mittel dafür für 2019/2020 vorgesehen. Die Baumfällaktion "Am Gießhübel" nannte eine Zuhörerin "unnötig". Preißer machte deutlich, dass für das Fällen der Bäume das Forstamt zuständig sei. Er sagte, er werde nicht mit Bürgern über jeden Baum um die Koppelbergkirche verhandeln. "Da kommt man auf keinen grünen Zweig."