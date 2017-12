Politik Luhe-Wildenau

Oberwildenau. Der Führungsstreit in der CSU ist entschieden. Friede, Freude, Eierkuchen? Noch vor der Einigung in München am Montag machte CSA-Kreisvorsitzender Armin Bulenda seinem Ärger Luft. Die CSA verurteile das Auftreten "einiger CSU-Politiker" in der Öffentlichkeit, betonte er bei einem Ehrenabend im Naabtalhaus. Besser wäre es gewesen, mit den Personaldiskussionen bis nach den Koalitionsverhandlungen in Berlin zu warten. Schließlich stehe die CSU vor einem wichtigen Landtagswahlkampf.

Briefe an die Redaktion Noch kein gravierender Ärztemangel



Zum Artikel "14 Gemeinden ohne Hausarzt" in der Ausgabe vom Donnerstag, 30. November:



14 Gemeinden ohne Arzt im Landkreis? Besteht ein gravierender Ärztemangel? Nein, glücklicherweise noch nicht. Diese sicherlich ungewollte Panikmache ist durch sachliche Argumente nicht zu stützen. 12 der aufgeführten Gemeinden hatten, soweit wir zurückblicken können, nie einen Hausarzt. In einer Gemeinde gibt es statt der früheren Einzelpraxis jetzt eine Filialpraxis. In einem anderen Fall wurde eine Filialpraxis wieder aufgegeben.



Anzustreben ist der Erhalt bereits bestehender Einzelpraxen, was auch durch finanzielle Förderung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und in (drohend) unterversorgten Gebieten der Kassenärztlichen Vereinigung unterstützt werden kann.



Dennoch ist der Trend zu Gemeinschaftspraxen in größeren Städten und Gemeinden nicht aufzuhalten. In Zukunft wird es mehr Ärztinnen geben, die oft in Teilzeit arbeiten oder angestellt sein werden. Auch sind die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr bereit, an jedem Wochentag in Praxis und auf Hausbesuch 10 bis 12 Stunden zu arbeiten. Die frühere Bereitschaftsdienststruktur mit Dienstzeiten bis zu 7 Tagen am Stück verschärfte die Problematik der Nachbesetzung von Hausarztsitzen auf dem Lande zusätzlich.



Es gibt bereits viele Bestrebungen, die hausärztliche Versorgung in unserer Region zu unterstützen. Um hausärztlichen Nachwuchs heranzuziehen, haben die Kliniken Nordoberpfalz zusammen mit niedergelassenen Ärzten die "Weiterbildung Allgemeinmedizin im Verbund" gegründet. Der Bayerische Hausärzteverband und die kassenärztliche Vereinigung unterstützen die Nachwuchsfindung ebenfalls vom ersten Praktikum als Student (Famulatur) bis hin zur Förderung von Weiterbildungsassistenten in der Praxis. Und schließlich führt die derzeit anstehende Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu erheblicher Reduktion der Dienstzeitbelastung von Hausärzten.



Wir wollen mit diesem Leserbrief die Darstellung der hausärztlichen Versorgung und die Chancen für deren weitere Entwicklung im Landkreis NEW nur präzisieren. Wir arbeiten im Bereich der Selbstverwaltung (Kassenärztliche Vereinigung) und im Berufsverband an der Lösung der Nachwuchsproblematik. Unterstützung benötigen wir zusätzlich durch die Politiker von Kommunen und Landkreisen (lokale Hilfen bei der Niederlassung), im Land (Lehrstühle für Allgemeinmedizin an allen Universitäten in Bayern) und im Bund (allgemeine Rahmenbedingungen).



Dr. med. Peter Deinlein/Kemnath Dr. med. Matthias Loew/Weiden-Rothenstadt Bezirksdelegierte des bayerischen Hausärzteverbandes



Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.

Die Geehrten Zusammen mit CSA-Bezirkschef Reiner Meier und CSU-Kreisvorsitzendem Stephan Oetzinger ehrte Armin Bulenda langjährige Mitglieder. Seit 60 Jahren ist Ferdinand Kamm aus Altenstadt/WN dabei, seit 55 Jahren Ex-Landrat Anton Binner. MdL a. D. Georg Stahl ist seit 45 Jahren Mitglied., ebenso Bernhard Steghöfer und Ludwig Bayer, beide aus Neustadt/WN. Franz Rippl aus Oberwildenau gehört der CSA seit 40 Jahren an. Seit 30 Jahren: Josef Lorenz, Wolfgang Eimer, Hans Meißner (alle aus Luhe-Wildenau), Heinrich Bauer, Hermann Maherr, Cilly Rosner, Antonia Kitzig, Johann Rosner, Edgar Rosner und Johann Diepold. Seit 25 Jahren: Günther Englert, Max Schätzler Gerhard Dettenhöfer und Annelies Melchner. Eduard Frauenreuther und Landrat Andreas Meier sind der CSA seit 15 Jahren treu. (hme)

Bei der gut besuchten Veranstaltung hatte der Vorsitzende zunächst das Jahr 2017 Revue passieren lassen. Höhepunkte seien die Jubiläumsfeiern zum 70-jährigen Bestehen der CSA gewesen. Nicht einverstanden sei die CSA mit dem Hauen und Stechen in der CSU: "Wir geben ein ganz schlechtes Bild bei der Bevölkerung ab, nur weil einige meinen, sie müssen sich profilieren." Bei der Bundestagswahl seien die sozialpolitischen Themen vernachlässigt worden. Der Satz "Deutschland geht es gut" reiche nicht, "wenn viele Menschen bei der Altersarmut angekommen sind oder demnächst ankommen werden".CSA-Bezirksvorsitzender Reiner Meier bezeichnete den Kreisverband Neustadt als Aktivposten. Dieser überrasche immer wieder mit guten Vorschlägen oder Anträgen. Meier lobte Horst Seehofer für dessen Verhandlungsgeschick in Berlin. "Wer sollte dies sonst machen?", fragte Meier. Für die Demontage von Seehofer habe er kein Verständnis. "Unser Ministerpräsident hat für Bayern und die CSU Einmaliges geleistet."Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier sei über Nacht zum Regierungsstifter geworden, sagte Meier. Die SPD sei aber noch mehr gespalten als die CSU - "bei ihr gibt es drei Lager". Vielleicht sei es ein Fehler gewesen, mit der CDU gemeinsam in den Wahlkampf zu gehen, obwohl es zwischen den Schwesterparteien ungeklärte Themen wie die Migrationspolitik gegeben habe.Das Wahlergebnis zeige zum einen, dass die Wähler die CSU wollten (alle Stimmkreise gewonnen), sie hätten aber nicht wieder Angela Merkel als Bundeskanzlerin gewollt. Die Menschen und vor allem die mit kleinen und mittleren Einkommen müssten wieder an die Politik und die Zukunft glauben, forderte Meier.Für CSU-Kreisvorsitzenden Stephan Oetzinger ist die CSA auf Augenhöhe mit den anderen Arbeitskreisen in der CSU. Künftig sollte man wieder verstärkt auf die CSA mit ihren sozialen Anliegen hören. An vielen gehe der Wohlstand vorbei. Nach 27 Jahren sei es an der Zeit, den Soli abzuschaffen, damit die Einkommen zu entlasten und mehr Kaufkraft freizugeben. "Wir als CSU müssen den Wählern zeigen, dass wir das Ergebnis der Bundestagswahl verstanden haben." Bulenda versprach Oetzinger aktive Unterstützung im Landtagswahlkampf.