Politik Luhe-Wildenau

05.12.2017

05.12.2017

Gegen die Stimme des Bürgermeisters Karl-Heinz Preißer beschloss der Marktrat, dem Landratsamt mitzuteilen, dass die Kreisstraße NEW 17 in Luhe, Glaubenwieser Straße, mit Gehsteig ausgebaut werden soll.

Zudem wollte die CSU Luhe, die den Antrag gestellt hatte, dass die Mittel für das Projekt gleich im Gemeindehaushalt berücksichtigt werden. Bürgermeister Preißer hatte zuvor in der Diskussion einigen Argumentationspunkten im Antragsschreiben seine Anerkennung verweigert. Er empfahl sowohl eine Zurückstellung des Projekts, bis eine Grobplanung des Landratsamtes vorgelegt werde, als auch statt eines Beschlusses ein allgemeines Schreiben.Die Gemeinde sei bereits mit den Fachstellen im Gespräch, im Finanzplan seien Mittel vorgesehen, sagte Preißer. Hans Anzer (CSU) führte hingegen aus, dass Kreispolitiker eine fehlende Erklärung für den Ausbau der Gemeinde bemängelt hätten. Sigrid Ziegler (CSU) hatte sich gewünscht, dass die Gemeinde dem Landkreis ihre Bereitschaft signalisieren sollte. Der Antrag der Siedlergemeinschaft Luhe auf Zuschuss zum Neuerwerb einer Seilbahn für den Kinderspielplatz wurde positiv beschieden. Dem Vorschlag von Hans Meißner (CSU) auf 20 Prozent Zuschuss entgegnete Astrid Locke-Paul (SPD), dass gerade angesichts der guten finanziellen Lage die Gemeinde in Kinder investieren sollte.Anzer schlug vor, bei jedem Zuschussantrag für Kinderspielplätze individuell zu entscheiden und plädierte für 1000 Euro Zuschuss. Bürgermeister Preißer empfahl zusätzlich noch die Übernahme der Transportkosten, was einstimmig genehmigt wurde. Roland Rauch (CSU) bemängelte, dass im Baugebiet "Eschlingweiher" die Straßenbreite nicht eingehalten wurde. Diesen Punkt verschob der Bürgermeister in die nichtöffentliche Sitzung.Meißner monierte das Parken an der Einmündung Brandstraße trotz offiziellem Verbot. Preißer will auf die Autofahrer mit einem roten Zettel der Gemeinde unter der Windschutzscheibe einwirken. Bürgerversammlungen sind geplant diesen Donnerstag, 7. Dezember, in Luhe, am Donnerstag, 14. Dezember, in Neudorf und - wegen aktueller Gesichtspunkte - im Januar 2018 in Oberwildenau.