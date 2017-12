Politik Luhe-Wildenau

20.12.2017

Zu Beginn der Weihnachtssitzung des Marktgemeinderats im Rathaus Oberwildenau ehrt Bürgermeister Preißer zwei Gemeindebürger für ihre langjährigen Tätigkeiten zum Wohl der Kommune. Ein Bürger bleibt der Gemeinde aber nicht treu - zumindest beruflich.

Der Neudorfer Anton Zeiler war fast 29 Jahre als Gemeindearbeiter im Bauhof tätig. Zum 30. November 2017 erreichte er das Ende seiner aktiven Arbeitszeit. Mit ihm, sagte Preißer, verliere die Kommune einen wertvollen, auch bei den Bürgern geschätzten, freundlichen und zuverlässigen Mitarbeiter. Sein Tätigkeitsbereich umfasste die verschiedensten Berufsfelder, von der Abwasserbeseitigung über die Baum- und Grünanlagenpflege, Maurer- und Pflasterarbeiten bis hin zum Straßenbau und Winterdienst.Der Grünauer Josef Lang war 27 Jahre Mitglied des Vorstands der Krieger- und Soldatenkameradschaft Neudorf, zehn Jahre als zweiter Vorsitzender und seit 17 Jahren als Beisitzer. Dafür erhielt er das große Verdienstkreuz am Bande des Soldatenbundes. Auch als Vorsitzender der Ehenbach-Wassergenossenschaft von 1981 bis 2003 und als Kassenprüfer der Jagdgenossenschaft Neudorf von 1989 bis 1999 stand er in Verbindung mit der Gemeinde. Er war Initiator der Grünauer Kirwa und Organisator der Bulldog-Oldtimertreffen in Grünau und Neudorf.Der Marktgemeinderat genehmigte jeweils einstimmig die vier eingereichten Bauvorhaben. In Neudorf soll ein Reitplatz gebaut werden, auf dem hauptsächlich für Kinder und Jugendliche Reittherapie angeboten wird. An ein Wohnhaus in Oberwildenau kommt ein Anbau. Der Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberwildenau, weswegen viele jugendliche Zuhörer in den Sitzungssaal gekommen waren, wurde ebenfalls die Zustimmung erteilt. Dadurch kann der Plan weitergegeben werden und der Architekt kann ihn ergänzen. Rat Sebastian Hartl bezeichnete den Bauantrag als zukunftsorientierte Lösung und als Meilenstein für die Feuerwehr. Für den Neubau einer Lagerhalle mit Büro in Luhe im Gewerbepark "Oberer Tratt" wurde der Bauplan wegen notwendiger Änderungen nochmal neu eingereicht und befürwortet.Einstimmig wurde der Zuwendungsbescheid zur Asphaltierung von Wegen anerkannt: von Unterwildenau bis zur Autobahnbrücke, der landwirtschaftliche Weg "Obere Au" bis zur Kreisstraße in Luhe und die Straße Richtung Meisthof ab Planstraße bis zum zweiten Aussiedlerhof. Ausdrücklich betonte Preißer, sich bei Landrat Meier für dessen Einsatz bedanken zu wollen, durch den in kürzester Zeit alle Hindernisse für eine Genehmigung aus dem Weg geräumt wurden. Bei geschätzten Kosten von 355 000 Euro sind beim EU-Fördermittelprogramm für Radwege Zuschüsse von 178 991,58 Euro zugesagt.Der Elternbeirat der Grundschule Luhe-Wildenau beantragte in einem Schreiben für 52 Kinder zweier Klassen einen Zuschuss für eine Gewaltpräventions- und Sicherheitsschulung der Firma Safety Kids aus Bayreuth. Das koste voraussichtlich 780 Euro. Josef Schörner aus Haselhöhe, bei dem die Gemeinde nachfragte, weil er schon eine derartige Veranstaltung durchgeführt hat, erklärte sich ebenfalls bereit: mit erweiterten Inhalten und einer Abschlussbesprechung - für 900 Euro. Einer Anregung des dritten Bürgermeisters Meißner folgend recherchierte die Gemeinde bei der Polizei, die eine ähnliche Schulung kostenlos anbietet. Daher lehnte der Rat den Antrag einstimmig ab und empfahl, die Polizei die Schulung durchführen zu lassen.Preißer zog Bilanz für das Jahr. Die Hälfte der Mitarbeiter wurde neu eingestellt, so dass eine gewisse Zäsur stattfand und eine Einführungszeit notwendig war. Nicht alle im Haushaltsplan aufgeführten Maßnahmen konnten realisiert werden, auch weil Firmen und Ingenieurbüros nicht nachkamen. Doch die "gesparten Gelder" können im neuen Jahr verbraucht werden.