Politik Luhe-Wildenau

27.03.2018

19

0 27.03.201819

Der Markt Luhe-Wildenau gewährt der Stadtbühne Vohenstrauß keine Finanzspritze. Gemeindekinder hätten nie günstigeren Eintritt bekommen, heißt es im Marktrat.

Der SC Luhe-Wildenau bekommt für die Erneuerung der vierzig Jahre alten Flutlichtanlage auf dem Sportgelände und für eine neue Beregnungshalle einen Zuschuss. Der richtet sich nach dem Zuschuss des Bayerischen Landessportverbands: 20 Prozent des BLSV und zehn Prozent von den Restkosten abzüglich weiterer Zuschüsse. Der Rat muss mit der Vereinsführung noch klären, wie auf Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz verzichtet werden könnte.Leer geht die Stadtbühne Vohenstrauß aus, die für die Tribünenüberdachung auf der Burg Leuchtenberg um Geld gebeten hatte. Die Erneuerung solle laut Unterlagen 140 000 Euro kosten. Marktrat Roland Rauch meinte dazu, dass die Kinder aus der Marktgemeinde bisher beim Eintritt keine Vergünstigungen erhalten haben. "Das Geld ist anderweitig besser aufgehoben", sagte Rauch. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer regte an, den Betrag für das "Fifty-Fifty-Taxi" der Stadtbühne als Zuschuss zu überweisen. Mit 11:2 Stimmen lehnte der Rat ab. Der Caritasverband erhält einen Zuschuss von 100 Euro. Undramatisch ist die zweite Änderung des Bebauungsplans für den Gewerbepark "Obere Tratt BA II". Ein durch eine Straße und einen Entwässerungsgraben halbiertes Grundstück soll als Gesamtfläche einer Firmenansiedlung dienen. Deshalb müssen Straße und Entwässerungsgraben an die Grundstücksgrenze verlegt werden. Das Landratsamt verlangte die Änderung des Plans. Einstimmig beschloss der Rat, dafür ein verkürztes Verfahren einzuleiten. Ebenso einstimmig erteilten die Räte das Einvernehmen zum Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport in Neudorf. Ebenso stimmten die Räte für den Ausbau eines Dachgeschosses in Oberwildenau. Der Unterquerung der Luhe im Spülrohrverfahren für ein Leerrohr bei der Luhe-Brücke bei Meisthof stimmte der Rat zu. Das Rohr dient einer Strom- und Steuerleitung von den Windkrafträdern bei Glaubenwies nach Hochdorf. Der Rat erteilte der Eon Bayernwerk den Auftrag für elf Brennstellen im Gewerbepark "Obere Tratt BA II".Geschäftsleiter Alfred Gilch trug die Feststellungen zur überörtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der Kasse für die Jahre 2013 mit 2015 vor. Der Marktgemeinderat stimmte den Vorschlägen Alfred Gilchs zur Beantwortung der Feststellungen zu. Daraus war zu ersehen, dass die Marktgemeinde Wert auf einheitliche Friedhofsgebühren legt und bei Abwasser und Wasserversorgung 2019 eine Neukalkulation notwendig wird.