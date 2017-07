Politik Luhe-Wildenau

26.07.2017

Über etliche Bauvorhaben muss der Gemeinderat entscheiden. Unter anderem gibt es einen neuen Gehweg zum Netto-Markt.

In Luhe wird der bisher in der Weidener Straße endende Gehweg verlängert und damit den Fußgängern und Rollatorbenutzern die Möglichkeit geben, auf diese Weise den Netto-Markt und eventuell weitere Geschäfte zu erreichen. Für Kinder auf Fahrrädern bringt diese Verlängerung des Fußweges ebenfalls eine Sicherheit. Bei fünf Gegenstimmen setzte sich in der Marktgemeinderatssitzung diese Argumentation von Bürgermeister Karl-Heinz Preißer durch. Damit sind andere Varianten für einen Fußweg zum Netto-Markt mit einer bis zu 200 Meter weiteren Strecke vom Tisch.Kontrovers war die vorausgehende Diskussion, in der auch unterschiedliche Ansichten innerhalb der CSU/CWU-Fraktion deutlich wurden. Markträtin Isolde Gewargis sagte, der Weg sei dringend notwendig, weil er zum Gewerbegebiet führe.Die Kosten des Gehweges belaufen sich auf rund 353 500 Euro. Enthalten ist der Bau einer Brücke mit zwanzig Meter Spannweite über die Luhe. Eine Anbindung des Fußweges an die Staatsstraßenbrücke sei nicht zulässig. Die Kosten werden mit 55 bis 60 Prozent bezuschusst. Weitere 11 000 Euro sind für einen Fußweg notwendig, der zur Lilienstraße führt und das Gebiet "Breiter Rain" anbindet.Einstimmig akzeptierte der Rat den Wunsch der Feuerwehr Luhe, den beschlossenen Kauf eines Mannschaftstransporters selbst zu tätigen, sobald sich eine Kaufmöglichkeit übers Internet bietet. Die Feuerwehr Luhe hat zugesichert, einen über 15 000 Euro hinausgehenden Kaufpreis dem Markt zu erstatten.Das Gremium lehnte den Antrag des TSV Neudorf auf Zuschuss für ein Trainingslager ab. Der TSV regte an, die Kosten für den gemeindlichen Kleinbus zu verringern, weil Jugendliche mitfahren würden. Aus Sorge vor Bezugsfällen entschied der Rat, im nächsten Haushaltsplan eventuell die Höhe der Zuschüsse für Sportvereine zu ändern. Die CWU Neudorf beantragte eine bessere Regenwasserableitung in der "Hohen Straße". Preißer will das prüfen lassen.Der Bürgermeister sprach von einem Schreiben der Autobahndirektion Nordbayern, in dem die vom Markt beantragte Beschränkung der Geschwindigkeit auf der Autobahn 93 bis zur Naabbrücke, zumindest aber bis zur Ausfahrt Luhe-Wildenau, abgelehnt wird. Laut dem Schreiben wurde keine zu hohen Lärmrichtwerte gemessen.Einstimmig stimmte das Gremium Bauanträgen zu. Es erlaubte die Wiederverfüllung einer ehemaligen Kiesabbaufläche im Staatswalddistrikt "Sulzschlag", Gemarkung Etzenricht, einen geplanten Neubau eines Wohnhauses (Flurnummer 1356 Gemarkung Luhe) am Koppelberg gegenüber der Bushaltestelle, den Neubau eines Wintergartens (Flurnummer 164/8 Gemarkung Oberwildenau, Forsthofstraße), zwei Voranfragen zur Errichtung je eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage (Flurnummer 264/3 Gemarkung Neudorf, unterhalb des Friedhofes und Flurnummer 104 Gemarkung Neudorf, "Im Talblick", Baugebiet "Bergäcker").