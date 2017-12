Sport Luhe-Wildenau

Der SC Luhe-Wildenau hat das Siegen verlernt. Im Derby gegen Rot-Weiß Hirschau mussten sich die Oberwildenauer nach einer für Zweitligaverhältnisse eher bescheidenen Gesamtvorstellung mit 2:6 (3310:3392) beugen und sind damit in der Hinrunde der 2. Keglerbundesliga ohne Heimsieg geblieben.

Auch wenn die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, fällt es schwer daran zu glauben, dass der Aufsteiger die 2. Bundesliga halten kann. Von einem Heimvorteil ist schon lange nicht mehr die Rede. Während die SC-ler auswärts annehmbare Leistungen abliefern, spielen sie auf eigenen Bahnen jenseits von Gut und Böse. Vor über acht Monaten (11. März in der Bayernliga gegen Mörslingen) wurde der letzte Punktspielheimsieg eingefahren. Und mit dem Abräumergebnis gegen Hirschau (1064 Holz) hat man dem ganzen noch die Krone aufgesetzt. Der SC ist auf Regionalliganiveau angelangt, denn so schwach räumte er zuletzt am 8. November 2014 in der Regionalliga gegen Cadolzburg ab (1042).Im Derby gegen Hirschau hielt der Außenseiter anfänglich recht gut mit. Das lag allerdings nicht an der eigenen Stärke, sondern eher daran, dass auch die Hirschauer an diesem Tag keine Bäume auszureißen schienen. Patrick Fickenscher und Manuel Kessler hielten gegen Jürgen Wenzl und Alexander Held das Spiel offen und übergaben beim Stand von 1:1 an Ivan Bosko und Michael Grünwald nur einen Rückstand von zehn Holz. Bosko läutete mit 161:115 auf der ersten Bahn gegen Daniel Rösch den vermeintlichen Umschwung ein. Michael Grünwald vermochte sich nach schwachem Start gegen Bastian Baumer nicht wirklich zu wehren. Was gemeinsam mit Bosko auf den Bahnen eins und zwei gutgemacht wurde, der SC lag zwischenzeitlich sogar mit zehn Holz vorne, das wurde auf den Bahnen drei und vier wieder hergegeben. Hirschau baute den Vorsprung von zehn auf 36 Holz aus. Michael Öttl zog den Hausherren zu Beginn des Schlussdurchgangs den Zahn. 182 Holz setzte er den 138 Holz von Daniel Wutz entgegen. Damit war der Vorsprung der Gäste auf 89 Holz angewachsen. Gemeinsam mit Robert Rösch spielte Öttl den Sieg sicher nach Hause.EinzelergebnissePatrick Fickenscher - Jürgen Wenzl: (122:141, 144:128, 122:141, 138:134) 526:544 - Satzpunkte: 2:2 - Mannschaftspunkte: 0:1; Manuel Kessler - Alexander Held: (145:126, 138:139, 135:134, 126:137) 544:536 - 2:2 - 1:1; Ivan Bosko - Daniel Rösch: (161:115, 137:141, 150:145, 145:152) 593:553 - 2:2 - 2:1; Michael Grünwald - Bastian Baumer: (121:1^44, 157:147, 123:147, 126:155) 527:593 - 1:3 - 2:2; Daniel Wutz - Michael Öttl: (138:182, 146:125, 137:135, 141:144) 562:586 - 2:2 - 2:3; Manuel Klier - Robert Rösch: (131:140, 135:147, 148:153, 144:140) 558:580 - 1:3 - 2:6. Kegelpunkte: 3310:3392 - Voll: 2246:2242 - Abräumen: 1064:1150 - Fehler: 23:15 - Satzpunkte: 10:14 - Mannschaftspunkte: 2:6