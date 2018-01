Sport Luhe-Wildenau

21.01.2018

Es geht doch! Am 12. Spieltag gelang dem SC Luhe-Wildenau endlich der erste Heimsieg in dieser Saison. Nach dem 6:2-Erfolg über den Tabellennachbarn Victoria Bamberg II schöpfen die Oberwildenauer im Bezug auf den Klassenerhalt der 2. Kegler-Bundesliga wieder neue Hoffnung. Es war für die SC-Kegler vermutlich die letzte Chance, denn im Falle einer neuerlichen Niederlage wäre der Zug in Richtung Klassenerhalt wohl abgefahren. So aber glimmt in Oberwildenau weiterhin der Funke Hoffnung. Auch wenn der Sieg am Ende nur deshalb so hoch ausgefallen ist, weil der Bamberger Thomas Müller die letzten 30 Schub verletzungsbedingt nicht mehr machen konnte, in dem so wichtigen Spiel zeigten die Hausherren den Gästen aus Oberfranken vom ersten Schub an die Stirn und hätten sicher auch gewonnen, wenn Müller das Spiel zu Ende gespielt hätte.

Ivan Bosko war mit einem sicheren 3:1-Sieg bei 591:545 Holz gegen Sören Wölm gestartet. Gert Erben kam in der Parallel-Begegnung einfach nicht ganz an Dominik Teufel heran, erkämpfte sich aber auf der dritten Bahn dann doch einen knappen Vorsprung von vier Kegel-Punkten. Der unbedingt notwendige Sieg auf Bahn vier gelang im aber nicht. Damit stand vor den Mittelpaarungen ein 1:1-Unentschieden bei einem Vorsprung der Gastgeber von 31 Holz an der Anzeigentafel. Die Vorentscheidung dann im Mitteldurchgang: Patrick Fickenscher reichten 542 Holz, um bei 2:2-Satzpunkten gegen Tobias Rückner (534) den wichtigen zweiten Mannschaftspunkt einzufahren. Manuel Kessler war gegen Bojan Dukic mit 146:142 Holz ansprechend gestartet und zog auf den folgenden drei Bahnen die Zügel sogar noch fest an. 4:0 und ausgezeichnete 617:537 Holz, da war bei einem 3:1-Punktvorsprung und einer Differenz von sage und schreibe 119 Holz bei den Kegel-Punkten der erhoffte Heimsieg schon in greifbarer Nähe. Daniel Wutz und Manuel Klier ließen sich da auch nicht dadurch beeindrucken, dass Sebastian Rüger und Thomas Müller gleich 30 Holz wettmachten. Auf den zweiten Bahnen relativierte sich das auf nur noch weitere zwei Holz, die dann von den beiden SC-Akteuren auf den dritten Bahnen mit 40 Holz aber wieder mehr als wettgemacht wurden. Zwar haute Rüger auf der vierten Bahn nochmals herausragende 175 Holz raus, gewann gegen keineswegs enttäuschenden Wutz mit 3:1 und 623:582 Holz, am Sieg der Hausherren änderte das aber nichts. Damit wurde gleichzeitig zum erst zweiten Mal die 3400er Schallmauer auf eigener Bahn durchbrochen.EinzelergebnisseIvan Bosko - Sören Wölm: (157:141, 141:143, 161:132, 132:129) 591:545 - Satzpunkte: 3:1 - Mannschaftspunkte: 1:0; Gert Erben - Dominik Teufel: (128:135, 149:151, 139:126, 128:147) 544:559 - 1:3 - 1:1; Patrick Fickenscher - Tobias Rückner: (143:141, 128:140, 142:120, 129:133) 542:534 - 2:2 - 2:1; Manuel Kessler - Bojan Dukic: (146:142, 161:139, 158:122, 152:143) 617:537 - 4:0 - 3:1; Daniel Wutz - Sebastian Rüger: (138:143, 144:151, 156:154, 144:175) 582:623 - 1:3 - 3:2; Manuel Klier - Thomas Müller: (142:167, 121:116, 153:115, 133:0) 549:398 - 3:1 - 4:2; Kegelpunkte: 3425:3196 - Voll: 2247:2152 - Abräumen: 1178:1044 - Fehler: 15:27 - Satzpunkte: 14:10 - Mannschaftspunkte: 6:2