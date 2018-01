Sport Luhe-Wildenau

15.01.2018

15.01.2018

Für den SC Luhe-Wildenau gab es bei der TSG Kaiserslautern erwartungsgemäß nichts zu erben. Angesichts der 1:7 (3418:3596)-Niederlage und dem überraschenden Auswärtssieg von Lorsch II in Bamberg werden die Chancen der Oberwildenauer Kegler auf den Erhalt der 2. Bundesliga immer geringer.

Obwohl die Gastgeber die zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Christian Klaus und Alexander Schöpe wieder dabei hatten, sah es anfänglich aus Sicht der Gäste nicht einmal so schlecht aus. Ivan Bosko hielt gegen Klaus trotz Erkältung einigermaßen mit. Ihm ging dann auf der Schlussbahn jedoch die Luft aus und Klaus machte mit 154:115 Holz den Sack zu. Im Paralleldurchgang glich Manuel Kessler gegen Pascal Nikiel mit 2:2 Satzpunkten, aber 581:571 Holz auf 1:1 aus.Im Mitteldurchgang machte Florian Wagner mit Daniel Wutz kurzen Prozess. Zwar ging auch dieses Spiel nach Satzpunkten 2:2 aus, aber mit 588:547 Holz war es für den Kaiserslauterer eine klare Angelegenheit. Alexander Schöpe schien gegen einen erstaunlich selbstbewusst agierenden Patrick Fickenscher Probleme zu bekommen. Der SC-ler war mit 163:134 Holz glänzend gestartet. Dann zog Schöpe das Tempo an und nahm Fickenscher die folgenden drei Bahnen glatt ab. Bei einer 3:1-Führung der TSG und einem Vorsprung von 110 Holz waren vor den Schlussbahnen die Messe gelesen. Gert Erben lieferte gegen Sebastian Peter eine durchaus ansprechende Leistung ab, musste sich aber knapp mit 2:2 und 598:592 geschlagen geben. Manuel Klier hatte gegen Pascal Kappler keine Chance, so dass ein deutlicher Heimsieg mit 7:1 Punkten und einem Vorsprung von 178 Holz feststand.ErgebnisseChristian Kraus - Ivan Bosko (145:141, 147:139, 146:168, 154:115) 592:563 - Satzpunkte: 3:1 - Mannschaftspunkte: 1:0; Pascal Nikiel - Manuel Kessler: (154:129, 139:159, 129:150, 149:143) 571:582 - 2:2 - 1:1; Florian Wagner - Daniel Wutz: (155:125, 145:132, 143:144, 145:146) 588:547 - 2:2 - 2:1; Alexander Schöpe - Patrick Fickenscher: (134:163, 158:136, 164:145, 177:139) 633:583 - 3:1 - 3:1; Sebastian Peter - Gert Erben: (131:159, 171:145, 150:137, 146:151) 598:592 - 2:2 - 4:1; Pascal Kappler - Manuel Klier: (162:146, 173:119, 150:151, 129:136) 614:552 - 2:2 - 5:1. Kegelpunkte: 3596:3418: Voll: 2327:2285, Abräumen: 1269:1133 - Fehler: 9:24 - Satzpunkte: 14:10 - Mannschaftspunkte: 7:1.