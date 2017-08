Sport Luhe-Wildenau

Oberwildenau. Auch bei den Keglern des SC Luhe-Wildenau wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Der Zweitliga-Aufsteiger gewann zwar erwartungsgemäß sein Vorbereitungsspiel beim SKK Wilmering mit 5,5:2,5 (3296:3294), überzeugend war die Leistung gegen einen Bezirksoberligisten aber nicht.

In dem während eines Trainingslagers durchgeführten Vorbereitungsspiel wurden die SC-Kegler auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bis zum Schluss schrammten die Oberwildenauer am Rande einer Niederlage entlang. Willmering startete ohne Respekt vor dem höherklassigen Gegner und führte nach den Anfangspaarungen mit 1,5:0,5 Mannschaftspunkten, nach Kegelpunkten lag man 16 Holz vorne. Vor allem Gert Erben fand mit schwachen 523 Holz gegen Manuel Bartmann überhaupt nicht ins Spiel. Michael Grünwald teilte sich mit 573:573 Holz und 2:2-Satzpunkten mit Christian Kerschner den Mannschaftspunkt.Im Mitteldurchgang das gleiche Bild: Manuel Klier gab bei 3:1-Satzpunkten und 548:548 Holz an Franz-Xaver Weiß den Mannschaftspunkt ab. Manuel Kessler gewann mit 570:570 Holz, aber 3:1-Satzpunkten den Mannschaftspunkt gegen Thomas Vogl. Mit unverändert 16 Holz Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Schlusspaarungen. Daniel Wutz lieferte sich mit Michael Vogl ein heißes Match und holte dank 561:544 Holz bei 2:2-Satzpunkten den Mannschaftspunkt. Spannend machte es Ivan Bosko, der mit 521:520 gegen Thorsten Pickelmann gewann und bei 3:1-Satzpunkten einen weiteren Mannschaftspunkt einfuhr. Und weil der SC in der Gesamtabrechnung zwei Holz mehr auf dem Konto hatte, ging er doch noch als Sieger aus der Bahn. Dem tüchtigen Bezirksoberligisten fehlten drei Leistungspunkte und die Sensation wäre perfekt gewesen.Einzelergebnisse: Manuel Bartmann - Gert Erben: 539:523 - Satzpunkte: 2:2 - Mannschaftspunkte: 1:0; Christian Kerscher - Michael Grünwald: 573:573 - 2:2 - 1,5:0,5; Thomas Vogl - Manuel Kessler: 570:570 - 1:3 - 1,5:1,5; Franz-Xaver Weiß - Manuel Klier: 548:548 - 3:1 - 2,5:1,5; Thorsten Pickelmann - Ivan Bosko: 530:521 - 1:3; 2,5:2,5; Michael Vogl - Daniel Wutz: 544:561 - 2:2 - 3,5:3,5. Kegelpunkte: 3294:3296 - Voll: 2192:2182 - Abräumen: 1102:1114 - Satzpunkte: 11:13 - Mannschaftspunkte: 2,5:5,5.