Sport Luhe-Wildenau

24.09.2017

Mit einem mageren 4:4- musste sich der SC Luhe-Wildenau bei seiner Heimpremiere in der 2. Keglerbundesliga zufriedengeben. Gegen die TSG Kaiserslautern rettete man mit 3384:3382 Holz am Ende zwei Kegelpunkte ins Ziel und schrammte um Haaresbreite an einer Niederlage vorbei.

Gab es bei den SC-Keglern vor Wochenfrist bei der unglücklichen Auswärtsniederlage in Erlangen schon lange Gesichter, nach dem 4:4-Heimremis war die Stimmung endgültig auf dem Tiefpunkt angelangt. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und führten nach furiosem Auftakt und 2:0-Mannschaftspunkten mit sage und schreibe 136 Holz. Mit neuer persönlicher Bestleistung brachte Iva Bosko die heimischen Farben in die Spur. Gert Erben schien ihm nachzueifern, konnte die 162 Holz von Bahn 1 aber in den folgenden drei Durchgängen nicht bestätigen. Trotzdem brachte er vier Satzpunkte und 576 Holz ins Ziel.Der satte Vorsprung von 136 Holz, den beide der Mittelpaarung Michael Grünwald und Manuel Kessler mit auf den Weg gaben, erwies sich aber eher als kontraproduktiv, denn sowohl Grünwald als auch Kessler spielten weit unter ihren Möglichkeiten. Grünwald ließ sich nach 90 Schub auswechseln. Patrick Fickenscher konnte in nur einem Durchgang das Spiel aber nicht mehr entscheidend beeinflussen. Aber auch Manuel Kessler, der zuletzt in Erlangen mit 626 Holz geglänzt hatte, ließ nur auf Bahn zwei mit 152 Holz sein wirkliches Können aufblitzen und brach auf Bahn vier mit 117 Holz total ein. Vor dem Schlussdurchgang führten die Gastgeber bei 2:2 Mannschaftspunkten aber immer noch mit relativ beruhigenden 84 Holz.Aber auch hier ließen die Gastgeber jegliche Konstanz vermissen. Daniel Wutz ging mit 163, 126, 160 und 132 Holz von Bahn zu Bahn durch Höhen und Tiefen und verlor knapp gegen Sebastian Peter mit 581:587 Holz. Hier wäre der dritte Mannschaftspunkt drin gewesen. Völlig von der Rolle präsentierte sich Manuel Klier, der von der Leistung seines Gegners Alexander Schöpe (602) beeindruckt mit 526 Holz chancenlos war. Dass es bei 2:4-Mannschaftspunkten doch noch zum Unentschieden reichte, war dem Umstand geschuldet, dass von den anfänglich 136 Kegelpunkten Vorsprung in der Gesamtabrechnung wenigstens noch zwei ins Ziel gerettet wurden.Einzelergebnisse:Ivan Bosko - Pascal Nikiel: (157:154, 161:132, 165:131, 158:133) 641:550 - Satzpunkte: 4:0 - Mannschaftspunkte: 1:0; Gert Erben - Florian Wagner: (162:150, 152:135, 135:126, 127:120) 576:531 - 4:0 - 2:0; Michael Grünwald/Patrick Fickenscher - Andreas Nikiel: (128:136, 127:147, 132:136, 140:140) 527:559 - 0,5:3,5 - 2:1; Manuel Kessler - Andreas Wagner: (134:144, 152:118, 130:165, 132:155) 533:553 - 1:3 - 2:2; Daniel Wutz - Sebastian Peter: (163:139, 126:140, 160:153, 132:155) 581:587 - 2:2 - 2:3; Manuel Klier - Alexander Schöpe: (134:151, 113:169, 133:147, 146:135) 526:602 - 1:3 - 2:4; Kegelpunkte: 3384:3382 - Voll: 2211:2211 - Abräumen: 1173:1171 - Satzpunkte: 12,5:11,5 - Mannschaftspunkte: 4:4