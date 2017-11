Luhe-Wildenauer Kegler nur Außenseiter

Sport Luhe-Wildenau

30.11.2017

30.11.2017

Der SC Luhe-Wildenau beendet am Samstag (12.30 Uhr) mit dem Lokalderby gegen Rot-Weiß Hirschau die laufende Hinrunde der 2. Kegler-Bundesliga. Für die SC-Kegler eine weitere Gelegenheit endlich einen Heimsieg zu landen und dadurch die prekäre Tabellensituation etwas zu verbessern.

Die mit dem Durchmarsch von der Regional- in die 2. Bundesliga in den vergangenen Jahren vom Erfolg verwöhnten Kegler des SC Luhe-Wildenau sind an ihre Grenzen gestoßen. Aus bislang drei Heimspielen ist nur ein einziges Unentschieden herausgesprungen, auf den ersten Heimsieg warten Grünwald & Co noch immer. Ob der ausgerechnet im Derby gegen Rot-Weiß Hirschau gelingt, das ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Das beginnt schon damit, dass die Kaolinstädter für die SC-Akteure so etwas wie ein "Angstgegner" sind. Von 2002 bis 2006 in der Regionalliga und von 2008 bis 2011 in der Landesliga kreuzte man schon die Klingen, wobei die Rot-Weißen in 9 von 14 Spielen jeweils als Sieger aus der Bahn gingen.Den Gastgebern bleibt nur die Hoffnung, dass endlich der Knoten platzt und man auch einmal daheim einen Sieg einfährt. Im letzten Auswärtsspiel beim direkten Mitkonkurrenten in Liedolsheim war für den SC ein Erfolg greifbar nahe, zumal man im Schlussdurchgang erst auf den beiden vierten Bahnen die durchaus möglichen zwei Punkte wieder verschenkte. So wie es aussieht, dürfte Wutz nach der Spielpause vom letzten Wochenende wieder fit sein. Hinter dem Einsatz von Manuel Klier steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Nicht auszuschließen, dass Michael Grünwald, der in Liedolsheim pausierte, diesmal wieder zum Einsatz kommt. Gert Erben, Ivan Bosko, Michael Grünwald, Manuel Kessler, Daniel Wutz, Manuel Klier, Patrick Fickenscher und als zusätzlicher Ersatzmann Peter Hartwich sind beim SC aufgeboten.